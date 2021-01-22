وزير قطاع الأعمال: أنا مستعد للتنحي وقرارات مجلس النواب اعتمدت على العواطف وهذه رسالتي لعمال الحديد والصلب

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه بعد اجتماع مجلس النواب اليوم لم تتغير لديه أي قناعات فيما يخص قرار الحديد والصلب، معقبا: قرارات اليوم كانت معتمدة على العواطف ولم يكن هناك أي معلومة علمية أو مالية أو اقتصادية خلال المناقشة تجعلني اتراجع عن رأي.









وأردف هاشم توفيق: "لو سبت شركة الحديد والصلب يوم واحد أبقى مجرم في حق الوطن وأختم حياتي المهنية في منصب وزير قطاع الأعمال وجيت للحفاظ على أموال الوطن وأضع طرقا جديدة لوضع حلول جذرية للشركات الخاسرة في قطاع الأعمال العام"



وتابع هشام توفيق:" تعويضات العاملين أولوية وسوف يتم التنفيذ خلال شهرين ورسالتي للعاملين في الحديد والصلب اطمنوا البيانات لدى وزارة القوى العاملة وسنبدأ المفاوضات لتوفير التعويضات وتعتبر أولوية وحق مكفول".



واستطرد هشام توفيق:" تم تشكيل لجنة بها كل الجهات الرقابية وخبراء مجال صناعة الحديد وتم الوصول إلى قرار إغلاق مصانع الحديد والصلب، مضيفا:" التصفية تعني بيع أصول شركة الحديد والصلب في مزادات شفافة".



قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن إعادة شركات الحديد والصلب إلى العمل في ظروفها الحالية لا يقدم عليها إلا "أرعن"، منوها إلى أن شركة الحديد والصلب خسرت 15 مليار جنيه بالإضافة إلى رأسمالها. وتابع "توفيق" خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": حاولت اشرح خلال المناقشة اليوم عرض رؤية الوزارة الخاصة بتطوير الشركات، متابعا: الناس كلها فاهمة أن كل الشركات يمكن تطويرها، أحب اقول ليهم لا".وأردف هاشم توفيق: "لو سبت شركة الحديد والصلب يوم واحد أبقى مجرم في حق الوطن وأختم حياتي المهنية في منصب وزير قطاع الأعمال وجيت للحفاظ على أموال الوطن وأضع طرقا جديدة لوضع حلول جذرية للشركات الخاسرة في قطاع الأعمال العام"وتابع هشام توفيق:" تعويضات العاملين أولوية وسوف يتم التنفيذ خلال شهرين ورسالتي للعاملين في الحديد والصلب اطمنوا البيانات لدى وزارة القوى العاملة وسنبدأ المفاوضات لتوفير التعويضات وتعتبر أولوية وحق مكفول".واستطرد هشام توفيق:" تم تشكيل لجنة بها كل الجهات الرقابية وخبراء مجال صناعة الحديد وتم الوصول إلى قرار إغلاق مصانع الحديد والصلب، مضيفا:" التصفية تعني بيع أصول شركة الحديد والصلب في مزادات شفافة".

كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال عن الكثير من الموضوعات والحقائق حول تصفية مصنع الحديد والصلب، وذلك من خلال تصريحاته التلفزيونية، كما أوضح ما حدث خلال جلسة مجلس النواب والقرارات حيال هذا الأمر.. حيث: