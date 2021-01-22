إصابة محمد طلبة عضو مجلس النواب بالإسماعيلية بفيروس كورونا





اعلن محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية ، اصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للعزل بمحل اقامته بالقاهرة لحين انتهاء رحلة علاجه.





وقال النائب محمد طلبة في بيان له، " ٱلَّذِی خَلَقَنِی فَهُوَ یَهۡدِینِ*وَٱلَّذِی هُوَ یُطۡعِمُنِی وَیَسۡقِینِ* وَإِذَا مَرِضۡتُ فَهُوَ یَشۡفِینِ"

التزاما منا بالعمل على طمأنة أهالي القنطرة ومصارحتهم، يعلن مكتب النائب محمد طلبة عن تأكد أصابته بفيروس كورونا المستجد وحرصا منه على سلامة أهالي القنطرة الكرام قرر النائب البقاء في العزل بمقر إقامته بالقاهرة وعدم العودة إلى القنطرة إلا بعد أن يستجيب الشافي المعافي سبحانه لصادق دعائكم له بالشفاء العاجل بإذن الله تعالى والتأكد من سلبية المسحة".





واكد مكتب محمد طلبة ، حرصه علي على قضاء حوائج الناس والعمل على حل مشكلاتهم واستمرار العمل بمكتبه على مدار الساعة واستقبال أهالي القنطرة وتلقى شكاويهم والعمل على حلها في أسرع وقت.





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