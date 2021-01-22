ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بيراميدز وسموحة.. مشادة كلامية بين عبدالله السعيد وعلي جبر بعد هدف التعادل

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:37 م
عبدالله السعيد وعلي
عبدالله السعيد وعلي جبر
Advertisements
عبدالله هشام
نشبت مشادة كلامية بين عبدالله السعيد وعلي جبر لاعبا فريق بيراميدز بعد هدف فريق سموحة في المباراة التى تجمع بينهم حاليا على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك بسبب هدف مصطفي فتحي لاعب فريق سموحة في شباك بيراميدز.

انتهت احداث الشوط الاول بالتعادل الايجابي بين فريق بيراميدز ومنافسه سموحة، في المباراة المقامه حاليا، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم بيراميدز عن طريق مصطفي عادل في الدقيقة 38 من عمر اللقاء وتعادل مصطفي فتحي لسموحة في الدقيقة 39 . 

وفي وقت سابق قررت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد تعيين محمد عادل بدلا من الحكم الدولى أحمد الغندور لإدارة مباراة سموحة وبيراميدز بعد إصابته بـ كورونا 

وجاء تشكيل بيراميدز 

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - أحمد فتحي 

خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد 

خط الهجوم: إيريك تراوري 

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالي : الهانى سليمان ، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أطهر الطاهر، أحمد جمال، محمود حليمو، مصطفى فتحى، أحمد عبد القادر، عبد الكبير الوادى، حسام حسن.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الزمالك ضد بيراميدز .. إلغاء هدف لـ إيريك تراوري بداعي التسلل

أحمد عيد عبد الملك يعلق على أداء بن شرقي وأحداد أمام بيراميدز

الدوري الممتاز.. بيراميدز يتقدم على المقاولون بهدف في الشوط الأول.. فيديو

الدوري الممتاز.. رمضان صبحي يقود بيراميدز للفوز على المقاولون 3 - 1.. فيديو

إصابة إكرامي وتألق رمضان صبحي.. ملخص وأهداف مباراة بيراميدز والمقاولون بالدوري.. فيديو

أخصامي مرعوبين.. رسالة قوية من بيراميدز لـ فرق الدوري المصري

ترشيحاتنا

الدولار يتكبد أكبر خسارة أسبوعية بـ 2021.. تفاصيل

فضيحه أخرى.. هاني حتحوت يفتح النار على تصريحات أحمد مجاهد على إيقاف الشناوي

بعد وفاة زوجها.. سيدة تتخلص من جميع ديونها بخطوات بسيطة

إحباط عمليتين إرهابيتين تستهدفان السعودية

بملابس غير تقليدية.. شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي

ضبط مصنع حشيش في 6 أكتوبر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا سيحدث للجسم إذا توقفت عن تناول السكر تمامًا

أعراض السكتة الدماغية.. ونوع خطير يهمله الكثيرون

بإطلالة شتوية.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها