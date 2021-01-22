اعرف قصة ظهور الصور على الجنيه من الخادم إدريس لمسجد قايتباي أميرا خور

يعتبر شكل الجنيه المصري من افضل اشكال العملات في الوقت الحالي، وهو يحمل في تصميمه صورتين احداهما تعود للعصر الاسلامي والاخرى للعصر الفرعوني، ويقدم موقع صدى البلد لقرائه تفاصيل وأصل إصدار الصور على العملات الورقية.





مرت الصور على وجهي الجنيه المصري بالعديد من المراحل واختلفت باختلاف الحقبة الزمانية ففي البداية حمل الجنية المصري صور لأشخاص مؤثرين وملوك حكموا الدولة المصرية وأخذ في التطور إلى أن وصل إلى ما هو عليه الان.





اول جنيه مصري

صدر أول جنيه في مصر عام 1836، وطرح للتداول فى الاسواق بدل العملة الرسمية وقتها وهي الذهب والفضة، ويعتبر الجنيه المصري هو العملة الاقدم في المنطقة وكانت قيمته تساوي وقتها ما يساوي 20 الف جنيه حاليا، وسمي "جنية" نسبة للجنية الاسترليني عملة بريطانيا حيث كانت مصر تحت الاحتلال البريطاني وقتها.





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صورة الخادم إدريس

في عهد الملك احمد فؤاد طبع على الجنية صورة خادم يدعى "إدريس" وهو خادم في القصر الملكي رأى منام ان الامير احمد فؤاد اصبح ملكا على مصر وكان هذا من المستحيل لان أخيه السلطان حسين له ولي عهد، وهو ابنه الأمير كمال الدين حسين، وهو الذي سيتولى بعده، فعندما علم الامير بهذا المنام قال له إذا اصبحت ملكا على مصر سأطبع صورتك على اول جنيه يصدر في عهدي وبالفعل وتنازل الأمير كمال الدين حسين عن عرش مصر وتوفي السلطان والده، وفجأة وجد الأمير فؤاد نفسه سلطانا لمصر وصدر جنيه إدريس الفلاح في 8 يوليو 1928.





صور الملوك على العملات

وفي العام 1944 ظهرت صورة الملوك على العملات حيث ظهرت صورة لملك مصر فاروق على الجنيه بجانب بعض الصور الأثرية كجامع محمد علي، وعلى العملات الأخرى كفئة الـ25 قرشا والـ50 قرشا والخمسة قروش والعشرة قروش وضعت صورة زعماء وملوك مصر السابقين مثل الملك توت عنخ آمون الملكة نفرتيتي وبعد ثورة يوليو وضع على عملات العشرة قروش صورا لفئات الشعب مثل الجندي، والفلاح، والعامل وسيدة مصرية وشقيقتها السودانية رمزا لوحدة وادي النيل.





صورة النسر على العملة

وفي 3 أكتوبر 1962 صدرت أول عملة ورقية تحمل صورة نسر الجمهورية كعلامة مائية على فئة العشرة جنيهات.





صورة مسجد السلطان قايتباي

وفي عام 1979 صدر الجنيه بحجم أصغر، بصورة مسجد السلطان قايتباي مع أرضية من الزخارف العربية، كما تنوعت الرسومات الخاصة بالجنيه وصدر وعليه زخارف ونقوش أثرية.





صورة توت عنخ آمون

في عام 1993 صدرت ورقة من فئة الخمسين جنيها للمرة الأولى ، حيث طبعت بعلامة مائية لصورة توت عنخ آمون.





صورة مسجد السلطان حسن

ومع نهاية عام 1994 صدرت ورقة المئة جنيه الجديدة في تصميم يحمل صورة مسجد السلطان حسن مع خلفيات وإطار زخرفي من الفنون العربية يتوسطه رأس أبو الهول بدرجات الأحمر والأخضر، وحملت الورقتان نحو 20 عنصر تأميني.





مسجد الرفاعي والملك خفرع

وفي أكتوبر من العام 2003 أصدر البنك المركزي ورقة نقد جديدة من فئة العشرة جنيهات بتصميم عصري جديد بمزيد من عناصر التأمين والحماية بصورة لمسجد الرفاعي وحمل ظهر الورقة صورة الملك خفرع.





مسجد قايتباي أميرا خور

وشهد عام 2007 صدور أول عملة ورقية فئة 200 جنيه بتصميم يحمل صورة مسجد قايتباي أميرا خور، وهي ابنة السلطان الناصر محمد واستخدم في الورقة لأول مرة عنصر تأميني وهو شريط هولوجرامي يعكس ألوان الطيف، وكذلك شريط مغناطيسي تتعرف عليه آلات العد بالبنك مطبوع عليه رقم 200.