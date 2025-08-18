قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر سند لفلسطين وتقدم الدعم منذ النكبة
المقترح المصري القطري.. مفتاح إنقاذ غزة من الكارثة الإنسانية
جايه تتكلم دلوقتي.. المنتج أحمد السبكي يهاجم طليقة سفاح التجمع مطلقة
مروان حمدي لاعب الإسماعيلي يخضع لجراحة ناجحة في قدمه اليمنى
ضياء رشوان: الوسيطان المصري والقطري قاما بإعداد مقترح جديد استنادا إلى مقترح ويتكوف
هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها في العمل؟.. أمين الإفتاء يجيب
وزير الزراعة: نبحث مع وزارة البيئة الاستفادة من المخلفات الزراعية في توليد الطاقة
كم ركعة صلاة العشاء الفرض والسنة؟.. صلها 6 ركعات بالخطوات
بذلة جديدة لـ زيلينسكي.. ترامب يجتمع برئيس أوكرانيا بعد آخر لقاء عاصف (تفاصيل)
30 سلعة مخفضة.. أسعار السلع التموينية على بطاقات الدعم
حبس المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه بقرية هرية بالزقازيق 4 أيام
أول رد فعل روسي على قمة ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أعضاء بالبرلمان والشيوخ يشيدون بالدور المصري تجاه القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ماجدة بدوى

النائب علي مهران: موافقة  حماس على المقترح المصري بشأن صفقة التهدئة وتبادل الأسرى تعكس الثقة الكبيرة في الدور المصري

النائب عمرو هندي: مصر حجر الزاوية في حماية الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة

النائب عمرو القطامي: موافقة حماس على الهدنة انتصار مباشر لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي


أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بموافقة حركة حماس علي المقترح المصري بشأن صفقة التهدئة وتبادل الأسرى حيث أشاد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة حركة حماس على المقترح المصري بشأن صفقة التهدئة وتبادل الأسرى، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس الثقة الكبيرة في الدور المصري المحوري والريادي تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح مهران أن التحرك المصري يأتي امتداداً لدورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني والعمل على حقن دماء الأبرياء، وإيجاد مخرج عادل يحقق التوازن بين الاحتياجات الإنسانية والأمنية، مشيراً إلى أن القاهرة تثبت دوماً أنها الضامن الأساسي للاستقرار في المنطقة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن موافقة حماس على المقترح المصري تمثل فرصة حقيقية لإحياء مسار التهدئة، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المفاوضات السياسية التي تعزز الأمن والاستقرار وتخفف من معاناة المدنيين، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها القيادة المصرية في هذا الملف شديد الحساسية.

وأكد النائب علي مهران ، أن مصر ستظل السند والداعم الأول للقضية الفلسطينية، وستواصل جهودها لإيجاد حلول سلمية عادلة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتدعم استقرار المنطقة بأسرها.


ومن جانبه أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن مصر ستظل حجر الزاوية في حماية الحقوق الفلسطينية وبناء مسار سياسي متوازن يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن موافقة حركة حماس على المقترح المصري–القطري لوقف إطلاق النار في غزة يعد تتويجاً لجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح هندي أن مصر تعاملت مع التصعيد في غزة باعتباره قضية وجودية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ورفضت بشكل قاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول أحادية تخدم الاحتلال، وهو ما عزز الثقة الإقليمية والدولية في دورها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تكليف الرئيس السيسي للأجهزة المعنية بالتحرك على المستويات كافة، ولقاءه مع رئيس وزراء ووزير خارجية قطر بالقاهرة، ثم المؤتمر الصحفي التاريخي من معبر رفح بمشاركة وزيري الخارجية والتضامن ورئيس الوزراء الفلسطيني، كلها شواهد على أن مصر لم تكتف بدور الوسيط وإنما تحركت كقوة إقليمية ضامنة لأي تسوية عادلة.

وأضاف أن المقترح المصري يفتح الباب أمام وقف نزيف الدم الفلسطيني ويمهد الطريق نحو تسوية شاملة، كما يضمن إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ويحول دون محاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض.


وفي السياق ذاته أشاد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بموافقة حركة حماس على المقترح المصري–القطري لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل انتصاراً مباشراً لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتجسيداً لقدرة الدولة المصرية على فرض منطقها القائم على حماية الأرواح وصون الحقوق الفلسطينية.

وأوضح القطامي أن مصر تعاملت مع التصعيد في غزة باعتباره قضية وجودية، مشدداً على أن أمن فلسطين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن الدولة رفضت بشكل قاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول أحادية تخدم الاحتلال.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تكليف الرئيس السيسي للأجهزة المعنية بالتحرك على كل المستويات، ولقاءه مع رئيس وزراء ووزير خارجية قطر بالقاهرة، إضافة إلى المؤتمر الصحفي التاريخي من معبر رفح بمشاركة وزيري الخارجية والتضامن ورئيس الوزراء الفلسطيني، جميعها شواهد على أن مصر لم تكتف بدور الوسيط، بل تحركت كقوة ضامنة لأي تسوية عادلة.

وأكد القطامي أن المقترح المصري يفتح الباب أمام وقف نزيف الدم الفلسطيني وفتح الطريق أمام تسوية شاملة، كما يضمن إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ويمنع الاحتلال من فرض وقائع جديدة على الأرض، مؤكدا على أن مصر ستظل حجر الزاوية في حماية الحقوق الفلسطينية، وضمان بناء مسار سياسي متوازن يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
 

حركة حماس المقترح المصري النائب عمرو القطامي النائب عمرو هندي الهدنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

قرار عاجل ضد أجنبية أدارات مسكنها للأعمال المنافية للآداب

قرار عاجل ضد أجنبية أدارت مسكنها للأعمال المنافية للآداب

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

الإفتاء

ما حكم تجديد النية في الوضوء والغسل؟.. أمين الإفتاء يجيب

مفتي الجمهورية مع رئيس جمعية  التضامن الإسلامي في السنغال

مفتي الجمهورية: ننظر للقارة الإفريقية باعتبارها ساحة مهمة للتعاون

حكم أداء الصلاة للمرأة المستحاضة

ليست مطالبة بالغُسل.. الأزهر يكشف حكم أداء الصلاة للمرأة المستحاضة

بالصور

طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف

طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف
طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف
طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف

بعد وفاة حمزة الوزان.. علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن
بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن
بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار
حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار
حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

احذر هذه الأطعمة.. أكثر 7 أطعمة تسرع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد