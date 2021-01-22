تموين سوهاج تحرر 462 محضرا خلال أسبوع

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج ، تحرير ٤٦٢ محضرا تموينيا متنوعا فى حملات، شنتها المديرية خلال الأسبوع الماضي.





وأوضح "إبراهيم"، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الحملات استهدفت الأسواق ومنافذ البيع والمحال التجارية والمخابز، لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار وكيل وزارة التموين بسوهاج، إلى أن المحاضر التي تم تحريرها في مجال المخابز بلغت ٣٥٥ محضرا، تنوعت ما بين نقص وزن، عدم انتظام سجلات، عدم إعلان مواعيد تشغيل، عدم إعطاء بون صرف، توقف، عدم الاحتفاظ بميزان، عدم نظافة مخابز، مواصفات، تصرف، غلق، تجميع بطاقات مواطنين.









ولفت "إبراهيم"، إلى أن المحاضر التي جرى تحريرها في مجال الأسواق بلغت ١٠٧ محاضر، تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار، عرض سلع مجهولة المصدر، بيع بسعر أزيد، محاضر بوتاجاز، محال بدون ترخيص.



