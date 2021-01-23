1 فبراير.. تسليم 2280 شقة ضمن مشروع "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

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وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم، يوم الإثنين/2/2021، ووحدات العمارة رقم 2، يوم الثلاثاء 2/2/2021، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الأربعاء 3/2/2021، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الخميس 4/2/2021، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الأحد 7/2/2021، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الإثنين 8/2/2021، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الثلاثاء 9/2/2021، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الأربعاء 10/2/2021، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الخميس 11/2/2021، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الأحد 14/2/2021، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الإثنين 15/2/2021، ووحدات العمارة رقم 16، يوم الثلاثاء 16/2/2021، ووحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 17/2/2021، ووحدات العمارة رقم 5، يوم الخميس 18/2/2021، ووحدات العمارة رقم 12، يوم الأحد 21/2/2021، ووحدات العمارة رقم 93، يوم الإثنين 22/2/2021، ووحدات العمارة رقم 92، يوم الثلاثاء 23/2/2021، ووحدات العمارة رقم 91، يوم الأربعاء 24/2/2021، ووحدات العمارة رقم 87، يوم الخميس 25/2/2021، ووحدات العمارة رقم 88، يوم الأحد 28/2/2021، ووحدات العمارة رقم 89، يوم الإثنين/3/2021، ووحدات العمارة رقم 90، يوم الثلاثاء 2/3/2021، ووحدات العمارة رقم 86، يوم الأربعاء 3/3/2021، ووحدات العمارة رقم 85، يوم الخميس 4/3/2021، ووحدات العمارة رقم 84، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارة رقم 81، يوم الإثنين 8/3/2021، ووحدات العمارة رقم 82، يوم الثلاثاء 9/3/2021، ووحدات العمارة رقم 83، يوم الأربعاء 10/3/2021، ووحدات العمارة رقم 80، يوم الخميس 11/3/2021، ووحدات العمارة رقم 79، يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارة رقم 78، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارة رقم 75، يوم الثلاثاء 16/3/2021، ووحدات العمارة رقم 76، يوم الأربعاء 17/3/2021، ووحدات العمارة رقم 77، يوم الخميس 18/3/2021.وقال المهندس أمين غنيم: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 94، يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارة رقم 95، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارة رقم 96، يوم الثلاثاء 23/3/2021، ووحدات العمارة رقم 97، يوم الأربعاء 24/3/2021، ووحدات العمارة رقم 98، يوم الخميس 25/3/2021، ووحدات العمارة رقم 99، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارة رقم 100، يوم الإثنين 29/3/2021، ووحدات العمارة رقم 101، يوم الثلاثاء 30/3/2021، ووحدات العمارة رقم 102، يوم الأربعاء 31/3/2021، ووحدات العمارة رقم 103، يوم الخميس/4/2021، ووحدات العمارة رقم 104، يوم الأحد 4/4/2021، ووحدات العمارة رقم 105، يوم الإثنين 5/4/2021، ووحدات العمارة رقم 106، يوم الثلاثاء 6/4/2021، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الأربعاء 7/4/2021، ووحدات العمارة رقم 23، يوم الخميس 8/4/2021، ووحدات العمارة رقم 24، يوم الأحد 11/4/2021، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الإثنين 12/4/2021، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الثلاثاء 13/4/2021، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الأربعاء 14/4/2021، ووحدات العمارة رقم 28، يوم الخميس 15/4/2021، ووحدات العمارة رقم 29، يوم الأحد 18/4/2021، ووحدات العمارة رقم 31، يوم الإثنين 19/4/2021، ووحدات العمارة رقم 32، يوم الثلاثاء 20/4/2021.وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 32، يوم الأربعاء 21/4/2021، ووحدات العمارة رقم 33، يوم الخميس 22/4/2021، ووحدات العمارة رقم 34، يوم الأحد 25/4/2021، ووحدات العمارة رقم 35، يوم الإثنين 26/4/2021، ووحدات العمارة رقم 36، يوم الثلاثاء 27/4/2021، ووحدات العمارة رقم 37، يوم الأربعاء 28/4/2021، ووحدات العمارة رقم 38، يوم الأحد 2/5/2021، ووحدات العمارة رقم 39، يوم الإثنين 3/5/2021، ووحدات العمارة رقم 40، يوم الثلاثاء 4/5/2021، ووحدات العمارة رقم 41، يوم الأربعاء 5/5/2021، ووحدات العمارة رقم 42 يوم الأحد 9/5/2021، ووحدات العمارة رقم 43، يوم الإثنين 10/5/2021، ووحدات العمارة رقم 61، يوم الثلاثاء 11/5/2021، ووحدات العمارة رقم 62، يوم الأربعاء 12/5/2021، ووحدات العمارة رقم 63، يوم الأحد 16/5/2021، ووحدات العمارة رقم 64، يوم الإثنين 17/5/2021، ووحدات العمارة رقم 65، يوم الثلاثاء 18/5/2021، ووحدات العمارة رقم 66، يوم الأربعاء 19/5/2021، ووحدات العمارة رقم 67، يوم الخميس 20/5/2021، ووحدات العمارة رقم 68، يوم الأحد 23/5/2021، ووحدات العمارة رقم 69، يوم الإثنين 24/5/2021، ووحدات العمارة رقم 70، يوم الثلاثاء 25/5/2021، ووحدات العمارة رقم 71، يوم الأربعاء 26/5/2021، ووحدات العمارة رقم 72، يوم الخميس 27/5/2021، ووحدات العمارة رقم 73، يوم الأحد 30/5/2021، ووحدات العمارة رقم 74، يوم الإثنين 31/5/2021، ووحدات العمارة رقم 107، يوم الثلاثاء/6/2021، ووحدات العمارة رقم 108، يوم الأربعاء 2/6/2021، ووحدات العمارة 109 يوم الخميس 3/6/2021، ووحدات العمارة 110 يوم الأحد 6/6/2021، ووحدات العمارة 111 يوم الإثنين 7/6/2021، ووحدات العمارة رقم 17 يوم الثلاثاء 8/6/2021، ووحدات العمارة 18 يوم الأربعاء 9/6/2021، ووحدات العمارة رقم 19 يوم الخميس 10/6/2021، ووحدات العمارة رقم 13 يوم الأحد 13/6/2021، ووحدات العمارة رقم 20، يوم الإثنين 14/6/2021، ووحدات العمارة رقم 21، يوم الثلاثاء 15/6/2021.