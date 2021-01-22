دراسة: المتعافون من كورونا عرضة لهذه الاضطرابات النفسية

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين إنجليز، أن الإصابة بفيروس كورونا قد تسبب العديد من الآثار الجانبية بعد الشفاء منه منها الإكتئاب، وذلك بخلاف الاعراض الشديدة التي يتعرض لها المصابون كضيق التنفس والحرارة وفقدان حاسة الشم، والإرهاق وغيرها.





كوفيد 19 ظهرت لديهم اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب، ونوبات من الهذيان؛ حيث كانت هذه الاعراض الاكثر شيوعا بين المصابين بالفيروس، وفقا لما في مجلة "ذي لانست" الطبية. وقال الباحثون، إن أغلب الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا









وقالت ماريون لوبواييه مديرة شبكة "فونداسيون فوندامنتال" للأبحاث حول الأمراض النفسية، انه تم اكتشاف اغلب الدراسات انه بعد الإصابة بعدوى فيروس كورونا كوفيد -19، سواء أكانت الأعراض طفيفة أم خطيرة، فقد ازدادت مخاطر الإصابة بمجموعة من الأمراض النفسية، والتي كان ابرزها واكثرها شيوعا الإكتئاب.





وكشفت دراسة اخري اجريت في ووهان الصينية البؤرة الاولى لفيروس كورونا، وقد شملت 1700 مريض، وكشفت نتائج الدراسة أن بعد ستة أشهر على دخولهم المستشفى وتعافي المصابين، كان 75% من المرضى لا يزالون يعانون واحدًا على الأقل من أعراض التعب أو ضعف العضلات، لكن حوالي ربعهم أفاد عن نوم مضطرب أو قلق أو اكتئاب.





من أصل 62 ألف مريض أميركي تم تحليلهم كانوا يعانون من اضطرابات نفسية خلال الأشهر الثلاثة التالية بعد تعفيهم من الإصابة بفيروس كورونا وأظهرت دراسة إنجليزية نشرت في نوفمبر، أن 18%



