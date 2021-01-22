شباب الأهلي بطلًا للسوبر الإماراتي للمرة الخامسة بهدف قاتل في شباك الشارقة





المباراة كانت سجالًا بين الفريقين، وفشلت جميع محاولات الطرفين لتسجيل الهدف، مع اقتراب اتجاه المباراة للأشواط الإضافية.





وكثف لاعبو شباب الأهلي محاولاتهم في الدقائق الأخيرة من المباراة، حتى استطاع محمد مرزوق تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة 94 والأخيرة من المباراة بضربة رأسية رائعة، ليقود فريقه لتحقيق اللقب للمرة الخامسة في مسيرته.





يذكر أن الشارقة شارك في البطولة بصفته بطلًا لبطولة الدوري موسم 2018-2019، فيما شارك شباب الأهلي بصفته بطلًا لكأس رئيس الدولة.

توج فريق شباب الأهلي ببطولة كأس السوبر الإماراتي، للمرة الخامسة في تاريخه، بالانتصار المثير على الشارقة بهدف نظيف في آخر دقائق المباراة.