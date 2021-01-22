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رياضة

خاص | الزمالك: أغلقنا ملف مفاوضات بيع مصطفى محمد لنادي سانت ايتيان بالضبة والمفتاح

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:47 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
نفى المستشار هشام ابراهيم نائب رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك ما تردد بشأن فتح باب المفاوضات مرة أخرى مع نادي سانت اتيان الفرنسى للتعاقد مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

وقال المستشار هشام ابراهيم فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن باب المفاوضات مع سانت ايتيان اغلق تماما ولا توجد أى نية للتفريط فى خدمات مصطفى محمد للفريق الفرنسى مطلقا.

وشدد إبراهيم على أن مصطفى محمد يركز حاليا مع الزمالك وهدفه العودة بقوة لقيادة الهجوم الأبيض فى مباريات الدوري بداية من موقعة اسوان غدا فى الجولة التاسعة للمسابقة واستعادة القمة .

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