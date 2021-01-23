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منوعات

بسبب الميمز.. سيناتور أمريكي يتحول إلى مطلب جماهيري على سويت شيرت

السبت 23/يناير/2021 - 06:15 ص
سيناتور
سيناتور
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عزة عاطف
تمر أمام أعيننا يوميًا خلال تصفح مواقع التواصل الكثير من الصور والإفيهات لشخصيات شهيرة وغيرها لم تعرف الشهرة إلا عن طريق "الكوميكس والميمز"، ولكن أحدًا لم يستغل تلك الشهرة في تحقيق هدف إنساني سوى السيناتور الأمريكي «بيرني ساندرز».

انتشرت مؤخرًا صورة مميزة لعضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت الأمريكية «بيرنس ساندرز» غير مواقع التواصل، حيث واصل المستخدمين تداولها على نطاق واسع وتعبيرًا عن مواقف مختلفة.

مما أكسبها شهرة واسعة خاصة في وجود تلك القفازات المميزة التي ارتداها السيناتور في الصورة، وقد دفعه الأمر للتفكير في طريقة للاستفادة من انتشارها المتزايد.

وقد كلف طالب في جامعة نيويورك بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت باسم «ساندرز» حتى يتمكن الأشخاص من الوصول إلى الصورة في أي مكان في العالم.

طبع ساندرز صورته الشهيرة على سترة "سويت شيرت" بجميع المقاسات، وقرر تحويل الأرباح التي تجنيها إلى الجمعيات الخيرية.

تظهر الصورة للشراء على موقع ساندرز مقابل 45 دولارًا، وخلال يومين باع الموقع كمية ضخمة من سترة ساندرز، لدرجة لم يتبق بعد ظهر يوم الجمعة سوى الأحجام الصغيرة حتى مقاس 2XL. 

تحدث السناتور أيضًا عن رد الفعل المؤثر لمعلمة من فيرمونت كانت هي من أهداه القفازات المعاد تدويرها منذ أكثر من عامين.

قال ساندرز: "ما كان لطيفًا حقًا، هو أن المرأة التي صنعت القفازات تعيش في إسيكس جانكشن، بفيرمونت...إنها معلمة مدرسية وشخصية لطيفة للغاية، وقد تأثرت بشدة بالاهتمام الذي يبديه الناس لقفازاتها."

قال الموقع أيضًا إنه بسبب الطلب الكبير ، سيتم تسليم السترات في غضون ثلاثة إلى ستة أسابيع، ووفقًا لوصف المنتج، فإن 100٪ من العائدات ستذهب إلى الجمعيات الخيرية وتوفير الوجبات للمحتاجين في ولاية فيرمونت.
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بسبب الميمز.. سيناتور أمريكي يتحول إلى مطلب جماهيري على سويت شيرت

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