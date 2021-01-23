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مرأة

إطلالة شتوية .. شيماء سيف تتألق في أحدث ظهور لها

السبت 23/يناير/2021 - 08:04 ص
شيماء سيف
شيماء سيف
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة شيماء سيف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، صورة جديدة من احدث ظهور لها.


تألقت شيماء سيف في الصورة بإطلالة شتوية، حيث ارتدت بلوفر طويل مصنوع من القماش الفوشيا الذذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مع بنطلون أسود مما منحها إطلالة بسيطة للغاية.

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وانتعلت شيماء سيف بوت طويل باللون الأسود واكملت إطلالتها  بحقيبة حول خصرها بنفس اللون ايضا، و لم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت شيماء سيف على خصلات شعرها الأسود الأنسيابي المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.

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