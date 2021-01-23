ما بنبعش الوهم للناس.. السيسي: في ديسمبر 2021 لن يكون هناك عربة قطار أو جرار قديم على السكة الحديد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك جهدا وفكرا نعمل به ونحقق بسببه يوميا تقدما.









وأضاف أنه بالنسبة الكهرباء: "ماكنش ينفع نسيب القطاع على حاله زي مان في ٢٠١٥ و ٢٠١٦ ولكن تجاوزنا مشاكله ثم بدأنا فى تحسين القطاع".









وتابع: "كان عندنا مشاكل في كل قطاع في مصر والناس قالت محدش يقدر ينهيها لكن الله أعاننا، ولو اللي بيتعمل في مصر بشركات مش مصرية هندفع أضعاف ومسبناش قطاع غير لما اشتغلنا فيه".







