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أخبار البلد

ما بنبعش الوهم للناس.. السيسي: في ديسمبر 2021 لن يكون هناك عربة قطار أو جرار قديم على السكة الحديد

السبت 23/يناير/2021 - 12:28 م
صدى البلد
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صدى البلد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك جهدا وفكرا نعمل به ونحقق بسببه يوميا تقدما.


وأضاف أنه بالنسبة الكهرباء: "ماكنش ينفع نسيب القطاع على حاله زي مان في ٢٠١٥ و ٢٠١٦ ولكن تجاوزنا مشاكله ثم بدأنا فى تحسين القطاع".


وتابع: "كان عندنا مشاكل في كل قطاع في مصر والناس قالت محدش يقدر ينهيها لكن الله أعاننا، ولو اللي بيتعمل في مصر بشركات مش مصرية هندفع أضعاف ومسبناش قطاع غير لما اشتغلنا فيه". 


وأضاف:" إحنا ما بنبعش الوهم للناس، وبالنسبة لقطاع السكة الحديد، لدينا فيه أزمة لكن نعمل على رفع كفاءة السكة والمحطات ثم المعدات والجرارات وكان كلامي مع كامل الوزير إنه لن يكون هناك قطار قديم على السكة لكن كورونا منعت ذلك، وفي ديسمبر ٢١ لن يكون هناك عربة قطار قديمة على الطريق وهدفنا إن قطاع السكة الحديد يكتمل في نهاية العام".
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