نداء عاجل من السفارة السعودية بروسيا لرعاياها

وجهت السفارة السعودية في روسيا الاتحادية اليوم نداء عاجلا لرعاياها حيث دعت الزائرين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق التظاهرات.





وقالت السفارة في بيانها: تأمل السفارة من المواطنين الزائرين والمقيمين توخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق التظاهرات، ويمكن التواصل حال الطوارئ لا سمح الله مع هاتف شؤون السعوديين.





وكانت الشرطة الروسية اعتقلت 238 شخصًا حتى الآن خلال مظاهرات في أنحاء روسيا استجابة لدعوة المعارض المحتجز أليكسي نافالني.





ونقلت بي بي سي عن تقارير أن هناك توقفًا في خدمات الهاتف المحمول والإنترنت في روسيا مع شن الشرطة الروسية حملة ملاحقة ضد المحتجين مؤيدي نافالني.





وتحت عنوان "مظاهرات غير مرخص لها" قال موقع "روسيا اليوم": شهدت عدد من المدن الروسية اليوم السبت مظاهرات غير مرخص بها ينظمها بعض مناصري الناشط المعارض أليكسي نافالني.









وخرج أنصار نافالني الذي أوقفته السلطات فور عودته إلى روسيا الأحد الماضي بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقًا بتهمة الاختلاس.



