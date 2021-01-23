ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نداء عاجل من السفارة السعودية بروسيا لرعاياها

السبت 23/يناير/2021 - 02:29 م
سفارة السعودية لدي
سفارة السعودية لدي روسيا
Advertisements
محمود نوفل
وجهت السفارة السعودية في روسيا الاتحادية  اليوم نداء عاجلا لرعاياها حيث دعت الزائرين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق التظاهرات.

وقالت السفارة في بيانها: تأمل السفارة من المواطنين الزائرين والمقيمين توخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق التظاهرات، ويمكن التواصل حال الطوارئ لا سمح الله مع هاتف شؤون السعوديين.

وكانت  الشرطة الروسية اعتقلت 238 شخصًا حتى الآن خلال مظاهرات في أنحاء روسيا استجابة لدعوة المعارض المحتجز أليكسي نافالني.

ونقلت بي بي سي عن تقارير أن هناك توقفًا في خدمات الهاتف المحمول والإنترنت في روسيا مع شن الشرطة الروسية حملة ملاحقة ضد المحتجين مؤيدي نافالني.

وتحت عنوان "مظاهرات غير مرخص لها" قال موقع "روسيا اليوم": شهدت عدد من المدن الروسية اليوم السبت مظاهرات غير مرخص بها ينظمها بعض مناصري الناشط المعارض أليكسي نافالني.


وخرج أنصار نافالني الذي أوقفته السلطات فور عودته إلى روسيا الأحد الماضي بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقًا بتهمة الاختلاس.

وأفادت وسائل إعلام بتنفيذ أجهزة الأمن اعتقالات في صفوف المحتجين الذين خرجوا في احتجاجات غير مرخص بها، فيما كتبت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الأطفال، آنا كوزنيتسوفا، على حسابها في "فيسبوك": أن المتظاهرين في مدينة فلاديفوستوف، في أقصى شرق البلاد، شكلوا سلسلة بشرية من الأطفال ورشقوا عناصر الأمن من خلفها بمجسمات بلاستيكية
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد وصوله موسكو.. الشرطة الروسية تعتقل المعارض ألكسي نافالني

أول تعليق من إدارة بايدن على اعتقال نافالني في روسيا

اعتقال نافالني .. من هو أشهر خصوم بوتين العائد من ألمانيا؟.. صور

محكمة روسية تأمر بسجن المعارض نافالني شهرًا

بعد قرار سجنه.. المعارض الروسي يدعو الشعب للنزول في مظاهرات ضد الحكومة

رغم تفشي كورونا.. شاهد مظاهرات في جميع أنحاء روسيا للإفراج عن نافالني

ترشيحاتنا

تصريحات شديدة اللهجة من السودان حول سد النهضة

يستهدف سفنا ومنشآت اقتصادية.. تحالف دعم الشرعية في اليمن يتصدى لزورق بحري حوثي

بعد وفاة شقيقة سناء شافع من الفراولة.. تعرف على أسباب وأعراض التسمم بالفراولة

السيسي: 250 ألف فدان على الأقل لتنفيذ مشروع بحيرة المنزلة

تطور خطير.. وفاة شخص بـ كورونا كل 6 دقائق بهذه الدولة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أسوان في الدوري الممتاز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار شيفروليه كابتيفا 2021 في مصر