ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الانتهاء منها في أبريل القادم.. إيهاب الفار يكشف عن مشروع سكني جديد ببورسعيد يضم مليون وحدة سكنية.. شاهد

السبت 23/يناير/2021 - 02:44 م
ايهاب الفار
ايهاب الفار
Advertisements
نورهان رأفت
كشف المهندس ايهاب الفار ، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، عن مخطط لإنشاء مدينة "سلام مصر"، بشرق مدينة بورسعيد ، على مساحة 23 ألف فدان ، بعدد 200 ألف وحدة سكنية ، وتستوعب مليون ساكن .

ولفت المهندس إيهاب الفأر ، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لمشروع الفيروز ، للاستزراع السمكي ، إلى أن المشروع يضم اسكان فندقي فاخر ، ومحطات لتحلية المياه ، ومحاور طرق مركزية .

وأشار إلى أن المدينة تضم إسكان متوسط وغير متوسط وإسكان اجتماعي ، بالإضافة إلى أرض مخصصة للجامعات ، وسيتم الانتهاء منها في شهر ابريل الجاري .

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد.. شاهد

حاسبونا على كده.. الرئيس السيسى يزف بشرى بشأن تطوير قطاع السكك الحديدية

الرئيس السيسي: بدون إساءة لأى شخص.. عندنا مشاكل فى كل القطاعات

رفع مستوى المعيشة.. الرئيس السيسى يزف بشرى لـ المواطنين.. فيديو

تعالوا معانا.. الرئيس السيسى يكشف مزايا مشروع الفيروز لـ الاستزراع السمكى

السيسي: 250 ألف فدان على الأقل لتنفيذ مشروع بحيرة المنزلة

ترشيحاتنا

عجيز الشرباصي عن عدم احتساب هدف سموحة أمام بيراميدز: واقعة مشابهة حدثت في الدوري الإنجليزي

دعم مالي للأسر وتأجيل فواتير الكهرباء.. دليلك للاستفادة من مد حالة الطوارئ

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة

بعد وفاة شقيقة سناء شافع من الفراولة.. تعرف على أسباب وأعراض التسمم بالفراولة

الأهلي يصرف 60 مليون جنيه للاعبيه قبل مونديال قطر

الأرصاد تحذر: طقس الأسبوع مضطرب.. 4 أيام شبورة ويومان أمطارا ورياحا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد حياتك.. أضرار غير متوقعة لاستخدام «الكاتيل» في المنزل

بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة