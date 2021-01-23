الانتهاء منها في أبريل القادم.. إيهاب الفار يكشف عن مشروع سكني جديد ببورسعيد يضم مليون وحدة سكنية.. شاهد

كشف المهندس ايهاب الفار ، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، عن مخطط لإنشاء مدينة "سلام مصر"، بشرق مدينة بورسعيد ، على مساحة 23 ألف فدان ، بعدد 200 ألف وحدة سكنية ، وتستوعب مليون ساكن .





ولفت المهندس إيهاب الفأر ، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لمشروع الفيروز ، للاستزراع السمكي ، إلى أن المشروع يضم اسكان فندقي فاخر ، ومحطات لتحلية المياه ، ومحاور طرق مركزية .





وأشار إلى أن المدينة تضم إسكان متوسط وغير متوسط وإسكان اجتماعي ، بالإضافة إلى أرض مخصصة للجامعات ، وسيتم الانتهاء منها في شهر ابريل الجاري .





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.





ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.



