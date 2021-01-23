إيهاب الفار: نجحنا في إزالة كل التعديات على بحيرة المنزلة بالتنسيق مع الداخلية

قال اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه تم تنفيذ 4 أنشطة فى بحيرة المنزلة، تضمنت أعمال التطهير والحشائش، وتطوير شمال الطريق التى تم قطعه لتلك البحيرة، كما سيتم البدء بالعمل فى الجزء الخاص بالمثلث المعدوم خلال الفترة القادمة.







وأضاف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال افتتاح الاستزراع السمكي شرق بورسعيد، أنه تم تنفيذ إزالة التعديات بنسبة 100%، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرين الأمن، كما أنه تم التخطيط خلال نهاية شهر أبريل القادم، للبدء فى أعمال تكريك البحيرة، وذلك بعد استقبال الكراكات التى تم توفيرها بتوجيهات من قبل الرئيس السيسي مباشرة فى بورسعيد حتى يتم الانتهاء تماما من أعمال تلك البحيرة، معقبا: "أتوجه بالشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسحلة للدعم الكامل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة".





ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.





كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.



