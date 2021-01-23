عودة البلدوزر.. مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك للقاء أسوان

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة أسوان المقرر لها مساء اليوم، السبت، في الجولة التاسعة للدوري.









جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - محمود شيكابالا - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد









ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمد عبد السلام وحمزة المثلوثي وفرجاني ساسي وإسلام جابر وحسين فيصل وأسامة فيصل، واستبعد الجهاز الفني الثنائي أحمد عيد ومحمد أوناجم.