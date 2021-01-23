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رياضة

الدوري الإيطالي.. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مواجهة روما وسبيزيا

السبت 23/يناير/2021 - 05:07 م
فريق روما
فريق روما
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محمد السعيد
حسم التعادل الإيجابي  1 - 1 الشوط الأول من مباراة روما وسبيزيا التي تقام على ملعب الاولمبيكيو، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الإسباني.

تقدم روما عن طريق بورخا مايورال في الدقيقة  17، قبل أن ينجح سبيزيا في تعديل النتيجة عن طريق روبرتو بيكولي في الدقيقة 24.

وتقاسم روما وسبيزيا نسبة الاستحواذ على الكرة خلال الشوط الأول بواقع  50 % لكلا منهما.
 
وسدد روما  5 تسديدات طوال  45 دقيقة منها تصوبيتين على المرمى، بينما سدد سبيزيا تسديدتين منهما كرة وحيدة على المرمى جاء منها الهدف.

ويحتل روما المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد  34 نقطة، بينما يتواجد سبيزيا في المركز الـ 13 بـ 13 نقطة.

يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا " كوفيد 19" في المدرجات.
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