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أخبار العالم

للإفراج عن المعتقلين.. احتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة بتونس والأمن يتدخل

السبت 23/يناير/2021 - 05:23 م
احتجاجات تونس
احتجاجات تونس
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قسم الخارجي
اندلعت احتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة بوسط تونس العاصمة، للمطالبة بالإفراج عن المحتجين المعتقلين خلال الأيام الماضية.

وطالب المحتجون بإسقاط النظام منددين بسياسات حكومة هشام المشيشي، بينما طوق الأمن المتظاهرين، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بوقوع مناوشات بين الأمن والمحتجين في شارع الحبيب بورقيبة.

وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة في تونس، كما حاولت الشرطة تفريق المحتجين.

وتشهد تونس منذ الأسبوع الماضي، احتجاجات وقع خلالها مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين الرافضين للوضع الاقصادي وسياسات الحكومة.
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