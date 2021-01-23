للإفراج عن المعتقلين.. احتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة بتونس والأمن يتدخل

اندلعت احتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة بوسط تونس العاصمة، للمطالبة بالإفراج عن المحتجين المعتقلين خلال الأيام الماضية.





وطالب المحتجون بإسقاط النظام منددين بسياسات حكومة هشام المشيشي، بينما طوق الأمن المتظاهرين، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.





وأفادت وسائل إعلام تونسية بوقوع مناوشات بين الأمن والمحتجين في شارع الحبيب بورقيبة.





وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة في تونس، كما حاولت الشرطة تفريق المحتجين.



