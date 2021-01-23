لـ الرجال.. تعرف على فوائد الشاي بالرمان الصحية

يعتبر شاي الرمان من أكثر أنواع الشاي شهرة في جميع أنحاء العالم ، حيث يرتبط استهلاكه بالعديد من الفوائد الصحية، يتم تحضير هذا الشاي الأحمر إما من بذور الرمان أو القشور أو الزهور المجففة .
ويعد الرمان من الثمار القديمة التي لها العديد من الأنشطة الفسيولوجية الواعدة مثل مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات ومضادات الميكروبات، تقول إحدى الدراسات أن الرمان يحتوي على ثلاثة أضعاف نشاط مضاد للأكسدة مقارنة بالشاي الأخضر.
ومن اهم الفوائد الصحية للرمان كشفًا لما قدمه موقع "boldsky"، ما يلي:
- يدعم صحة القلب
شاي الرمان مليء بمواد البوليفينول الرئيسية مثل الأنثوسيانين والأحماض الفينولية والبونيكالاجين التي تمتلك نشاطًا قويًا مضادًا للأكسدة، تقول إحدى الدراسات أن هذه البوليفينول لها خصائص مضادة للهرمون والتي قد تساعد في الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية.
- يعزز الجهاز التناسلي
تقول إحدى الدراسات أن بيتا سيتوستيرول في بذور الرمان له نشاط وقائي جنيني، قد يساعد في حماية الجهاز التناسلي من الأضرار التأكسدية التي تسببها أدوية العلاج الكيميائي، يساعد شاي الرمان المحضر من عصيره أيضًا على زيادة تركيز الحيوانات المنوية ، وقدرتها على الحركة وإدارة عوامل الخطر التي قد تؤدي إلى ضعف الانتصاب، قد يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.
- يعالج مرض السكري
يحتوي الرمان على مجموعة واسعة من مادة البوليفينول التي لها أنشطة مضادة للأكسدة. قد يساعد حمض الإيلاجيك والبونيكالاجين الموجود في الفاكهة في تقليل ارتفاع الجلوكوز الذي يحدث بعد كل وجبة وبالتالي إدارة مرض السكري بشكل فعال ، وقد يمنع حمض الجاليك وحمض الأوليانوليك في شاي الرمان خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.