لـ الرجال.. تعرف على فوائد الشاي بالرمان الصحية

يعتبر شاي الرمان من أكثر أنواع الشاي شهرة في جميع أنحاء العالم ، حيث يرتبط استهلاكه بالعديد من الفوائد الصحية، يتم تحضير هذا الشاي الأحمر إما من بذور الرمان أو القشور أو الزهور المجففة .

ويعد الرمان من الثمار القديمة التي لها العديد من الأنشطة الفسيولوجية الواعدة مثل مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات ومضادات الميكروبات، تقول إحدى الدراسات أن الرمان يحتوي على ثلاثة أضعاف نشاط مضاد للأكسدة مقارنة بالشاي الأخضر.





ومن اهم الفوائد الصحية للرمان كشفًا لما قدمه موقع "boldsky"، ما يلي:



