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حوادث

إصابة 8 في حادث تصادم سيارتين ببني سويف

السبت 23/يناير/2021 - 06:34 م
نقل مصابين
نقل مصابين
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محمد عبدالحليم
أصيب 5 نجارين، اليوم السبت، فى حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخري 8 راكب في الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى محل الواقعه وتبين أن المصابين وهم أحمد ناصر احمد 24 سنة، مصابًا بكدمات بالجسم، محمد ناصر احمد نجار، 22 سنة مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر،وربيع أحمد رفعت، 40 سنة مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب محسن احمد رفعت 51سنة مصابا بجروح وكدمات بالجسم، أحمد ربيع رجب 17 سنة مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم وجميعهم مقيمون بمركز ببا.

ووجه الدكتور صلاح عمر، مدير عام المستشفى، الدكتور محمد جمال، نائب مدير المستشفى، بسرعة إسعاف المصابين على الفور وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
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