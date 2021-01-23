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رياضة

الدوري الإيطالي .. روما يحقق انتصارا دراماتيكيا على سبيزيا

السبت 23/يناير/2021 - 06:40 م
صدى البلد
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القسم الرياضي

حقق روما فوزا صعبا على سبيزيا (4 – 3)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.



وجاءت أهداف روما في المواجهة عن طريق بورخا مايورال، والذي وقع على هدفين في الدقيقتين 17 و53 وريك كارسدورب في الدقيقة 55 ولورنزو بيليجريني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.



بينما سجل لسبيزيا اللاعب روبرتو بيكولي ودييجو فارياس ودانييلي فيردي في الدقائق 24 و59 وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة.



وارتفع رصيد روما إلى النقطة 37، وارتقى للمركز الثالث، بينما ظل سبيزيا في المركز الـ14 وبرصيده 18 نقطة. 



ومن المقرر أن يلتقي روما في المباراة المقبلة مع هيلاس فيرونا يوم الأحد المقبل في الدوري الإيطالي، ثم سيلتقي فريق الذئاب بحامل اللقب يوفنتوس ضمن منافسات الكالتشيو أيضا.

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