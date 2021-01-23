ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزارة الرياضة السعودية تعلن عدم استخراج شهادة الكفاءة المالية لـ 5 أندية

السبت 23/يناير/2021 - 09:07 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضي
أعلنت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة السعودية عدم منح 5 أندية بالدوري السعودي، شهادة الكفاءة المالية. 

ولم تتمكن أندية النصر والباطن والاتفاق والوحدة والاتحاد، من الحصول على شهادة الكفاءة المالية. 


ويترتب على هذا القرار عدم قيد النصر والأندية الـ4 الأخرى، لأي صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. 

ونشرت وزارة الرياضة السعودية بيانا عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وجاء نصه كالآتي: "إلحاقًا لقرار لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية والمعلن عنه بتاريخ 7 يناير بعدم منح الشهادة لأندية الاتفاق والوحدة والباطن والاتحاد والعالمي؛ بسبب عدم استيفائها شروط الحصول على الشهادة". 

فقد عقدت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية اجتماعها اليوم السبت وقررت استنادًا للمادة رقم 11 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية عدم منح الشهادة لأندية الباطن والاتفاق والوحدة والاتحاد والنصر؛ بسبب عدم تحقيق المتطلبات المشار لها بقرار يوم 9 يناير".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أغلى ديربي في آسيا.. القيمة التسويقية للاعبي الهلال والنصر

جودت عيد يكتب: القضاة والأندية .. قصة نجاح

رفض إلغاء الفار.. أحمد مجاهد يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية

اليوم.. بداية الميركاتو الشتوي في الدوري السعودي رسميا

ترشيحاتنا

مصرع 3 وإصابة 7 فى حادث بطريق السويس - الاسماعيلية

أول رد فعل من حمدي فتحي على عدم ظهوره في فيلم "سر التاسعة" | شاهد

بشأن تأثير الفن.. رد الفنان محمد نجاتي على الشيخ عبد الله رشدي (فيديو)

ضيعتني حية وميتة.. تفاصيل تهشيم زوج رأس زوجته في سوهاج

رسميا.. الأعلى للجامعات يحدد موعد الامتحانات ويطلب إعلان الجداول

مصدقتش عنيا وحضنته زي ابني.. أول حديث لـ سيدة لقاء الرئيس السيسي..شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ الرجال.. تعرف على فوائد الشاي بالرمان الصحية

أصل الحكاية| تعرف على رحلة فولفو من الأيادي السويدية إلى الصينية

حالة نادرة.. سر ولادة أطفال بأسنان بعد واقعة سوهاج