ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة تعلن تفاصيل وموعد إطلاق موقع تسجيل لقاح كورونا

السبت 23/يناير/2021 - 08:25 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
 أعلن المستشار الإعلامي لوزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، اطلاق الموقع الالكتروني لتسجيل رغبات الحصول على اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا  أخر الشهر الجاري.

وأضاف مجاهد، في تصريحات لصدي البلد،  أن المواطنين الذين نجحوا في التسجيل على الموقع خلال فترة التشغيل التجريبي لن يقوموا بالتسجيل مرة أخرى.

وقال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، إن موقع تسجيل لقاح كورونا ليس موقعا فقط بل منظومة متكاملة.

وأكد صلاح، في تصريحات لـ"صدى البلد" ان تسجيل المواطنين أو عضو الفريق الطبي العامل بالرعاية المعرض للاصابة بفيروس كورونا، يكون على الموقع من خلال 3 طرق، كالتالي:


1 - الدخول على الموقع والتسجيل مباشرة.


2 - مكالمة فريق الكول سنتر على 15335 وهم من يقومون بالتسجيل.


3 - الذهاب للأماكن المخصصة للتسجيل وهم من يقومون بالتسجيل.


وأفاد مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، انه بعد التسجيل سيقوم السيستم بالتأكيد بمراجعة البيانات بنجاح، وحين الموافقة على الطلب سيتم إرسال رسائل نصية تحمل ميعاد ومكان تلقي اللقاح.


وأضاف صلاح، انه بعد الذهاب للمكان المتفق عليه، يقابل مدخل بيانات للتأكد منها، ويراجع الاوراق المطلوبة لما يثبت بإصابته بفيروس كورونا، أو أنه عضو بأحد العاملين بفرق الرعاية الصحية لفيروس كورونا للتأكد من أحقيتهم للقاح بالفئات الاولي.


وأشار الي انه، يتم رفع الوثائق على السيستم، ثم يتم إعطاؤه الموافقة المستنيرة، ويتجه إلى غرفة المشورة التي بداخلها طبيب يشرح له كل شيء بخصوص اللقاح، ويقوم بامضاء إقرار بأخذ لقاح كورونا، ويتم رفعه على السيسيم، ويتم الاشارة الى أن المصاب اخذ اول جرعة، ويتم اعطاؤه كارت يوضح ميعاد الجرعة الثانية والميعاد والمكان المخصص لها.


وأوضح صلاح، ان الكارت يتضمن بيانات لو حدثت أعراض، والاماكن التي تتوجه لها، لتلقي بالعيادة التي تتابع تلقي اللقاح.


وأضاف، انه يتم تسجيل كل اللقاحات بأعدادها التي استلمناها، ومن خلالها يتم معرفة موقف اللقاحات من شاشات مرتبطة بالسيستم، ويتم توزيعها علي مراكز توزيع اللقاحات.


وأكد مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، انه مع كل صرفية لمصاب يطعم، ينقص الرصيد، ويوجد بالديوان العام لوزارة الصحة شاشة بيانات توضح كل الاماكن و ارصدة الجرعات بكل مكان يوفر اللقاح، وذلك لاغراض الحوكمة والادارة الرشيدة للموقف منعا لإهدار او إساءة استخدام اللقاحات، وبذلك تكون منظومة كاملة لإدارة اللقاح بشكل كامل.


وذلك بالإضافة الي تسجيل بيانات الملف الطبي الى المريض في عيادات متابعة الحالات، لو ظهر اي اعراض او ما شابه، لتكون صورة كاملة وبيانات حقيقية نستطيع من خلالها عمل ابحاث اكثر على اللقاح.


وأفاد، انه يتم توزيع اللقاح طبقا لأولوية الحالة داخل الفئات الاولي، وتتغير على حسب العوامل المتاحة التي تتحكم بالموافقة، وبناء عليها يتم تحديد توقيت صرف اللقاح.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة توضح طرق التسجيل للحصول على لقاح كورونا

التحليل يكشف الفرق..طبيبة: تعامل مع دور البرد على أنه كورونا

مفاجأة ينتظرها المصريون.. الصحة تطلق رابط موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا | خاص

تعرف على الخطوات.. الصحة تعلن عن رابط موقع تسجيل لقاح فيروس كورونا.. صور

الصحة: استئناف تسجيل الدخول لموقع تلقي لقاح كورونا قريبا

برلمانى: إطلاق موقع حجز لقاح كورونا للفئات الأولى بالتطعيم

ترشيحاتنا

رفع مستوى المعيشة.. الرئيس السيسى يزف بشرى لـ المواطنين.. فيديو

بي واي دي F3 موديل 2021 .. المواصفات والأسعار

مصرع 3 وإصابة 7 فى حادث بطريق السويس - الاسماعيلية

الـ VAR يلغى هدفا مبكرا أحرزه مصطفى محمد فى مرمى أسوان

ترتيب الدورى .. الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا والجونة ثالثا

طلق زوجته واكتشف حملها بعد ذلك هل يقع الطلاق؟ .. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة: أضرار غير متوقعة لاستخدام «الكاتيل» في المنزل.. كثرة تناول الشاورما تصيبك بأمراض خطيرة

شاهد .. مدرسة تعليم مهارات دريفتات وسبيد السيارات في القاهرة الجديدة

طريقة عمل شوربة البطاطا بـ 4 وصفات .. حلوة ومالحة