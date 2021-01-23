نواب: المشروعات القومية تجعل مصر فى مرتبة عالية بين الدول وتدعم خطط التنمية الشاملة و يؤكدون: مصر تسير في الطريق الصحيح والرئيس السيسي يؤسس لدولة عصرية تضاهي أفضل الحديثة

- وكيل سياحة النواب يشيد بشفافية الرئيس في طرح مستجدات المشروعات القومية





- رئيس طاقة البرلمان: الرئيس السيسي يقود ثورة تنموية في كافة القطاعات





- برلماني : ما تشهده مصر من مشروعات قومية يعادل ما تم إنجازه خلال عدة عقود ماضية





- صبورة السيد : المشروع يساهم في إنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة





- نائب بالشيوخ: مشروع الاستزراع السمكي يحقق الاكتفاء الذاتي لمصر ويحد من الاستيراد





- إسكان النواب: المشروعات العملاقة تضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي





- برلمانى: مشروع الفيروز يوفر 10 آلاف فرصة عمل ويقلص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك





- برلماني: الرئيس السيسي يقتحم الملفات الشائكة وقراره بتطوير القرى يغير وجه الريف





- برلمانية: مشروع الفيروز للاستزراع السمكي إنجاز جديد للرئيس السيسي





- عمرو هندي : مشروع الفيروز يوفر الالاف من فرص العمل في العديد من المهن والتخصصات





- برلماني : المشروعات القومية تقلص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك و تحقق الاكتفاء الذاتي و تدعم الاقتصاد













اشاد نواب بمجلسي الشيوخ و النواب بالمشروعات القومية التي دشنتها الدولة المصرية مؤكدين ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود ثورة تنموية في كافة القطاعات و انه يقتحم الملفات الشائكة وقراره بتطوير القرى سيغير وجه الريف









ثمن النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إطلاع الشعب المصري بالمستجدات في العديد من القضايا والمشروعات القومية التي دشنتها مصر الفترة الماضية، موضحًا أنه يدل على منهج المصارحة والشفافية التي انتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه إدارة البلاد.









وأكد هندي، في تصريحات له اليوم، أن مشروع الفيروز الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي يوفر الالاف من فرص العمل في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال، فضلًا عن أنه سيقلص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية ما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.









وأضاف هندي، أن المشروعات القومية تجعل مصر فى مرتبة عالية بين الدول واستكمالًا لخطط التنمية الشاملة على أرض مصر التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا أنه تمت إضافة تقنيات حديثة للاستزراع السمكى فى مصر لأول مرة، منها الاستزراع بالأقفاص السمكية والارتقاء بمستوى التصنيع السمكى فى جميع المجالات وذلك بهدف زيادة نصيب الفرد من الأسماك ومحاولة سد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد.









أكد النائب حسام صالح عوض الله عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الطاقة والبيئة أن ما تشهده مصر من مشروعات قومية يعادل ما تم إنجازه خلال عدة عقود ماضية حيث يعد افتتاح الرئيس السيسي لمشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط ويؤكد أن مصر تمضى على الطريق الصحيح وتسابق الزمن وتمهد مستقبل أفضل للأجيال القادمة.









وأضاف عوض الله أن القيادة السياسة وضعت المشروعات التنموية على رأس أولوياتها فهي ترفع العبء عن كاهل المواطن لها من مردود ايجابي على حياته المعيشية بجانب توفير الغذاء المناسب للمصريين وما شهدناه اليوم من مشروعات تنموية طموحة في مجال الاستزراع السمكى ومجمعات الإنتاج الحيواني والألبان ومصانع الرخام والجرانيت حيث تسهم تلك المشروعات فى سد احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج.









وتابع رئيس لجنة الطاقة أن مصر تسير في الطريق الصحيح والرئيس السيسي يؤسس لدولة عصرية تضاهي أفضل الدول الحديثة ويصنع تاريخا جديدا فمصر كانت تفتقد لمشروعات البنية الأساسية فى المجالات التنموية والانتاجية ويوما بعد يوم يتأكد للرأى العام بكافة توجهاته أننا لدينا قيادة سياسية حكيمة قادرة على مواجهة الإرهاب والانتاج والتطلع للمستقبل فى نفس الوقت وفى وقت قياسى.









ووجه عوض الله الشكر لقواتنا المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للجهد المبذول والانجاز وفق جداول زمنية محددة مشيرا الى أن طموحات الرئيس السيسي كبيرة جدا ورؤيته لمصر الحديثة تحتاج الى تضافر كافة مؤسسات الدولة فقد نجح بالخروج بمصر من نفق اقتصادي مظلم فى زمن قياسى.









أشاد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بمشروع الفيروز للاستزراع السمكي والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد ، والذي يقام على مساحة 26 ألف فدان تقريبًا بمواجهة 17.5 كم بمحاذاة ساحل البحر المتوسط وعمق 10 كم شرق بورسعيد، ويضم عدد أحواض للاستزراع السمكي بلغت 5908 ويصل حجم الحوض 1.75 فدان بإجمالي مساحة 15886 ألف فدان، ويضم منطقة إدارية وسكنية وإعاشة للعاملين بالمشروع، ووحدة بيطرية ومعامل تحاليل وأبحاث، ومركز تدريب للعاملين بالمشروع.









وأكد الرشيدي في بيان له اليوم ،أن المشروع يضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشيرا إلى أنه يساهم بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها ، بجانب سيعمل على توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.









وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المشروع سيعمل على المساهمة في تقليل الفجوة في مصادر البروتين الغذائي، وتوفيرها للسوق المحلي، والاستفادة المثلى مما تتمتع به مصر من سواحل وبحيرات غنية، مؤكدا أن قطاع الاستزراع السمكي البحري قد شهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.









وذكر القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن المشروع يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، كما أنه يساهم فى زيادة فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى ، لافتا إلى أن مشروع الاستزراع السمكى يعد الأضخم فى تاريخ مصر إذ يهدف للقضاء على الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق المعادلة وعدم اللجوء إلى الاستيراد، ويعد الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط.













أكدت لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن الجهود الخارقة المتواصلة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد بمثابة شاهد على ميلاد مصر الحديثة، والمضي قدما في صنع المستقبل الواعد الذى ينتظر البلاد تحت قيادته.









وأعربت اللجنة التي يرأسها النائب سعد عماد حمودة عن شديد تقديرها للجهود التي قامت بها القيادة السياسية، في إطار افتتاح المشروعات القومية الرائدة اليوم، كمشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، وعدد من مشروعات بإنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة، ومشروعات الألبان والإنتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم، والتي تقود البلاد إلى بر الأمان والاستقرار والرخاء.









وثمنت اللجنة، التصريحات الرئاسية التي صدرت اليوم، لتعكس جهد رئيس يبني ويعمل ويتابع بدقة معدلات تنفيذ مشروعات التنمية، ليكفل وطن متماسمك ينهض بإرادة أبنائه، مستعينا بأهم وأبرز الكوادر والقيادات المتفانية التي لاتتوقف عن تنفيذ التعليمات بتدشين المشروعات القومية العملاقة التى تخدم مصالح أجيال كاملة حالية ومستقبلية من المصريين.









وأكد النائب سعد عماد حمودة، أن هناك تعزيزا واضحا لدور سلاح الإصلاح الاقتصادي الذي يضمن مستقبلا أفضل حافل بالإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي.









وتختتم اللجنة بالإعراب عن تفاؤلها بمزيد من النجاحات للدولة التي يعني رئيسها في المقام الأول برعاية وبناء الانسان المصرى، عبر إنهاء أكبر قدر من المشروعات التي تضعنا على موقع حيوي بخريطة التنمية والاقتصاد العالمي، معربة عن ثقتها في إتمام مزيد من المشروعات القومية العملاقة، والتحول الاقتصادى الرائد، بالتوازي مع زيادة الطاقة الإنتاجية للأفراد في ظل مشروع الإسكان الاجتماعى غير المسبوقة، وأطول وأحدث وأفضل شبكة طرق فى تاريخ مصر الحديثة.





شدد النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على أهمية المشروعات القومية التي دشنتها مصر والتي يقع على عاتقها تنمية المجتمع باعتبار المشروعات القومية قاطرة التنمية، موضحًا أن أهم ما يميز المشروعات العملاقة هو شمولها واتساعها، وانتشارها في مختلف ارجاء لذلك يأتي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي غرب بورسعيد، والاستزراع بشرق التفريعة، أحد المشروعات التابعة للشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية.





وأضاف القطامي، في تصريحات له اليوم، أن مشروع الفيروز يوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.









وبين القطامي، أن تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح هذه المشروعات تعكس رؤيته الثاقبة لجميع ملفات الدولة وعلى رأسها قطاع السكة الحديد، والبدء فى ميكنة وكهربة الخطوط وتطوير المحطات والمعدات مثل الجرارات والعربات وغيرها ومع ظروف كورونا، فضلًا عن وجود فائض في الكهرباء، مؤكدًا أن هذه المشروعات سوف تساهم في توفير فرص عمل للمقاولين المحليين داخل هذه المراكز، والاستفادة من الصناعة المحلية وهذا الأمر في الاعتبار لتحسين وتشجيع الاقتصاد المصري في ظل ظروف كورونا.









واختتم القطامي، بتأكيد أن المشروعات سيعمل بها الالاف من المصريين وهو ما يعد نموذجا غير مسبوق في التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، موضحًا أنه يأتي ضمن إنجازات الرئيس السيسي في العديد من المجالات والقطاعات على مدى السنوات الماضية.









أكد النائب سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، أن المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير جميع قرى الريف المصري، سيحقق نقلة نوعية هائلة في مستوى وشكل هذه القرى.













وقال ضيف الله، في بيان، اليوم السبت، أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف 1500 قرية على مدار 3 أعوام فقط، وهو تحد حقيقي لإنجازه في هذه الفترة القليلة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أول رئيس يقتحم الملفات الشائكة ولا يخشى التحديات وفي كل مشروع ينتصر عليها.













وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الخطة التي أعلنها الرئيس اليوم خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، تشير إلى أن تطوير القرى المصرية سيكون شاملا وعلى أعلى المستويات وفي جميع المجالات من مرافق وبنية أساسية وخدمات وتوفير فرص عمل.









وأشار سعيد ضيف الله، إلى أن هذا المشروع يوفر الآلاف من فرص العمل عبر الشركات المحلية والمقاولين حيث سيتم السماح بإشراكهم في تنفيذ الأعمال الجارية في جميع القرى على مستوى الجمهورية.





وشدد عضو مجلس الشيوخ والقيادي بالوفد، على أن أبرز مشكلات القرى تتعلق بخدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي ومنظومة الطرق، وجميع هذه الملفات تمثل أولوية في خطة التطوير ما سيؤدي إلى تغيير كامل في صورة الريف المصري.









وطمأن النائب سعيد ضيف الله، جميع أبناء القرى على مستوى مصر بأن مصر لا تنساهم وأن خطة التطوير ستصل إليهم قريبا جدا وستكون شاملة لجميع نواحي القرية لتحسين أحوال المواطنين.









و ثمنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، والذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذا المشروع يضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.









وأكدت صبورة، خلال البيان الصادر لها، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتى من الأسماك فى غضون العام الماضى فقط نتيجة الطفرة الإنتاجية الهائلة، ويرجع ذلك إلى الحنكة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة الملفات والاستغلال الأمثل للثروة السمكية.









وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المشروع يساهم في إنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، ومن ثم توفير فرص عمل والذي سينصب على انخفاض ملحوظ في معدلات البطالة، فضلا عن استهدافه تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد.









وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح صباح اليوم السبت مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد". وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.









ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بانشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى