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فن

غدًا .. مؤتمر صحفي لمهرجان أفلمها أون لاين

السبت 23/يناير/2021 - 10:09 م
احمد عاطف
احمد عاطف
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سعيد فراج

ينظم مهرجان "أفلمها" أون لاين السينمائي للأفلام القصيرة بدورته الأولى ، غدًا "الاحد" مؤتمرًا صحفيًا  بحضور كل من رئيس المهرجان الفنانة سماح أنور، وأعضاء لجنة التحكيم الفنانة درة ، والكاتب عبد الرحيم كمال، والمخرج أحمد عاطف ومدير التصوير كمال عبد العزيز ،  فيما سيتم تكريم الفنان محمود حميدة ، والفنانة يسرا ، في افتتاح الدورة الاولى باعتبارهما من أبرز الفنانين المساندين للسينما المستقلة.

ومن المقرر انطلاق فعاليات الدورة الاولى فى الفترة من 28 يناير حتى 4 من شهر فبراير المقبل، لجميع الأعمار فى مصر وأنحاء العالم، تحت شعار "سينما المرأة "، ويسعى لتبادل الخبرات للنجوم المحترفين في جميع مجالات السينما من ممثلين ومخرجين وكُتاب سيناريو ومديري التصوير طوال مدة المهرجان من خلال إقامة العروض والفعاليات والندوات والورش أون لاين، لدعم الشباب والفنون الدرامية السينمائية التي تمثل حافًزا كبيرًا لشباب الهواة في المشاركة بالمهرجان علي مستوى العالم.

وفي سياق متصل نشرت الفنانة سماح أنور رئيس المهرجان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، تدوينة مطولة قالت فيها : "انتظرونا غدا الأحد ٢٤ يناير في تمام الواحدة ظهرا لايف هنا علي صفحة المهرجان الرسمية بالفيسبوك لحضور المؤتمر الصحفي لمهرجان أفلمها السينمائي بدورته الأولي للأفلام القصيرة ٢٠٢١ - سينما المرأة ، حيث سيتم الإعلان عن الأفلام المشتركة و الأفلام التي تم اختيارها للمسابقة الرسمية بحضور لجنة التحكيم  النجمة درة و الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال و المخرج الأستاذ أحمد عاطف ورئيس لجنة التحكيم مدير التصوير الأستاذ كمال عبد العزيز ، ورئيس المهرجان الفنانة سماح أنور ، وانتظروا مفاجأة لصناع السينما المستقلة سيتم الإعلان عنها بالمؤتمر" .
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