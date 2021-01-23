غدًا .. مؤتمر صحفي لمهرجان أفلمها أون لاين





ينظم مهرجان "أفلمها" أون لاين السينمائي للأفلام القصيرة بدورته الأولى ، غدًا "الاحد" مؤتمرًا صحفيًا بحضور كل من رئيس المهرجان الفنانة سماح أنور، وأعضاء لجنة التحكيم الفنانة درة ، والكاتب عبد الرحيم كمال، والمخرج أحمد عاطف ومدير التصوير كمال عبد العزيز ، فيما سيتم تكريم الفنان محمود حميدة ، والفنانة يسرا ، في افتتاح الدورة الاولى باعتبارهما من أبرز الفنانين المساندين للسينما المستقلة.





ومن المقرر انطلاق فعاليات الدورة الاولى فى الفترة من 28 يناير حتى 4 من شهر فبراير المقبل، لجميع الأعمار فى مصر وأنحاء العالم، تحت شعار "سينما المرأة "، ويسعى لتبادل الخبرات للنجوم المحترفين في جميع مجالات السينما من ممثلين ومخرجين وكُتاب سيناريو ومديري التصوير طوال مدة المهرجان من خلال إقامة العروض والفعاليات والندوات والورش أون لاين، لدعم الشباب والفنون الدرامية السينمائية التي تمثل حافًزا كبيرًا لشباب الهواة في المشاركة بالمهرجان علي مستوى العالم.



