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وزير الزراعة: تطوير البحيرات لزيادة إنتاجية الأسماك.. ومشروع الفيروز نقلة حضارية

السبت 23/يناير/2021 - 09:47 م
وزير الزراعة
وزير الزراعة
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هاني حسين
قال السيد القصير وزير الزراعة، إنه هناك سعي لاعاد بحيرة المنزلة إلى مكانتها الطبيعية لتحسين الثروة السمكية في مصر .

وأضاف السيد القصير  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   قمنا بتطهير بحيرة المنزلة من الحشائش والعقارة والتعديات المخالفة ".

 واكمل السيد القصير:"  احداث التوازن في بحيرة المنزلة وتنفيذ عمليات التكريك  يؤدي إلى زيادة إنتاجية الأسماك من البحيرة".

 ولفت السيد القصير :"  مشروع الفيروز نقلة حضارية بشكل كامل  والأرض التي تم إنشاء عليها المشروع أرض هشة  لا تصلح للزراعة ولكن الدولة المصرية قامت بإحلال التربة في هذه المنطقة وتحويلها إلى مشروع استزراع سمكي ضخم يستهدف إنتاج 13 ألف طن سمك سنويا".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع  الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.
 
 قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بافتتاح  مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أن الدولة المصرية لن تضيع أحدا، لافتأ إلى أن البحيرات لإنتاج أسماك من الممكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى. 
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