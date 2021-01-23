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رئيس مكافحة كورونا يكشف عن لقاح جديد من جرعة واحدة.. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 11:01 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك خطة لتطعيم الأطقم الطبية والأولى بالرعاية من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن .

وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "جرعات لقاح كورونا سيتم توفيرها في كل المستشفيات ويتم توفيرها لكل الأطقم الطبية المتواجدة في مستشفيات العزل".

 وتابع حسام حسني:" السبب في تأخير التطعيم باللقاحات هو توفير الكمية الكافية للجميع والفئات الأولى بالرعاية".

وأكمل حسام حسني:"  يتم التفكير في اللقاحات المتوفرة حاليا واللقاحات التي يتم إجراء عليها دراسات وهناك لقاحات غير نشطة ولقاحات محملة على فيروس آخر وهناك لقاحات وراثية ومصر تفضل اللقاحات غير النشطة والمحملة على فيروس أخر ".

ولفت حسام حسني: "هناك لقاح مازال تحت الدراسة من جرعة واحدة وشارفت التجارب على الانتهاء  ونتابع التجارب الخاصة بهذا اللقاح للتأكد من أمانة وفعاليته".

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