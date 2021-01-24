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توك شو

أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي يعلن بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.. كامل الوزير: سيمنز أهدت مصر والرئيس 5 قطارات بـ 150 مليون دولار

الأحد 24/يناير/2021 - 12:07 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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أسامة علي
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي:

بهذا الشرط .. التعليم العالي: الامتحانات في موعدها
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن من أهم قرارات اليوم للمجلس الأعلى للجامعات، عقد الامتحانات بعد انتهاء اجازة نصف العام الدراسى.

قال  كامل الوزير وزير النقل، إن القطار الكهربائي السريع، سرعته 250 كيلو مترًا، ويربط بين العين السخنة ومدينة العلمين الجديدة.

كشف  خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ، عن خطة تطعيم لقاح كورونا بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كشف  خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ،الشروط التى يجب توافرها لدى المواطنين لتلقى تطعيم لقاح كورونا، بعد الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة.

قال  الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك تناقصًا في أعداد إصابات كورونا بفضل الوعي واتباع الإجراءات الاحترازية، مضيفًا: "إحنا راهنا على وعي المصريين وكسبنا الرهان بالوعي وفرض الغرامة على غير الملتزمين".

علق الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستزراع الأراضي، على مشروع بحيرة "مريوط" قائلًا : " عندما توليت مسؤولية الوزارة كلفت مباشرة من الرئيس بضرورىة تعظيم الاصول ورفع كفاءتها  وهو محور مهم لتعظيم إيرادات واوصل الدولة وبدأنا حصر اصول الووزارة من مشاريع إنتاج حيواني ومزارع سمكية  والمفرخات  ومشروع مريوط بدأنا رفع كفاءتها وتعظيمها بالمشاركة  مع القطاع الخاص ".

أكد هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أهمية مباراة منتخب مصر غدا أمام سلوفينيا.

قالت نهي عاصم مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث ،ان وزارة الصحة ستعلن غدا في مؤتمر صحفي تفاصيل التطعيم بلقاح كورونا مؤكدة أن هناك 40 مكان لتلقي اللقاح على مستوى الجمهورية .

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق بورسعيد، بشأن الصناعة فى مصر.

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، للإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق بورسعيد.

قال  كامل الوزير وزير النقل، إن نسبة الإشغال في قطار الصعيد بقطارات الـ vip والفاخر 120 % .

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