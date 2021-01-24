أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي يعلن بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.. كامل الوزير: سيمنز أهدت مصر والرئيس 5 قطارات بـ 150 مليون دولار

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي:



قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن من أهم قرارات اليوم للمجلس الأعلى للجامعات، عقد الامتحانات بعد انتهاء اجازة نصف العام الدراسى.





قال كامل الوزير وزير النقل، إن القطار الكهربائي السريع، سرعته 250 كيلو مترًا ، ويربط بين العين السخنة ومدينة العلمين الجديدة.





كشف خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ، عن خطة تطعيم لقاح كورونا بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



كشف خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ،الشروط التى يجب توافرها لدى المواطنين لتلقى تطعيم لقاح كورونا، بعد الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة.



قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك تناقصًا في أعداد إصابات كورونا بفضل الوعي واتباع الإجراءات الاحترازية، مضيفًا: "إحنا راهنا على وعي المصريين وكسبنا الرهان بالوعي وفرض الغرامة على غير الملتزمين".



