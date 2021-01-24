الصحة: 50 ألف جرعة متوفرة من لقاح كورونا.. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم فتح موقع تسجيل لتلقي اللقاح للأطقم الطبية لمستشفيات العزل، مضيفا أن 50 ألف جرعة من سينوفارم متوفرة لـ 25 ألف شخص لأن كل شخص له جرعتان يفلصهما 3 أسابيع، مؤكدًا أن الشحنات تصل تباعا في نهاية الأسبوع، حيث تم التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح أسترازينكا.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر": "الأطقم الطبية عددها ضخم وسيتم البدء بهم أولا في تلقي اللقاح غدًا، مضيفا أنه سيبدأ التطعيم بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية أولا ويليها كل مستشفيات العزل ومستشفيات الحميات والصدر.





وأشار إلى أنه طبقا لإتاحة اللقاح وبعد الانتهاء من الأطقم الطبيه سيتم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، منوها إلى أنه لن يتم تلقيح أي فرد بالجرعة الأولى إلا بعد توافر الجرعة الثانية أيضا حتى لا يفقد التطعيم فاعليته، مضيفًا أن زارة الصحة ملتزمة بالمدة (3 أسابيع ) كحد فاصل بين الجرعتين .