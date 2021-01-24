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خالد عبد الغفار: أتوقع انكسار موجة كورونا في هذا التوقيت .. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 02:13 ص
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أنه يتوقع إنكسار تدريجي لأعداد إصابات كورونا خلال شهر فبراير تمهيدا للعودة للأعداد الطبيعية.

وتابع عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر": "الوزارة تتابع تطورات حالات الإصابات بكورونا بعدد من الدول كانجلترا وألمانيا وفرنسا والهند والبرازيل، ومقارنتها بإعداد الموجه الأولى وذلك من أجل معرفة منحني الإصابات وانكسارها.

وأوضح عبد الغفار:" معدلات الانخفاض بحالات الإصابات بكورونا حاليا 10% على مستوي المستشفيات الجامعية، لافتا إلى أنه من المقرر عودة الطلاب للجامعات فى 20 فبراير لاستكمال العام الدراسى الجامعى، ومن المقرر أن تعقد بعد 20 فبراير ولن يتم تأجيلها.
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