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رياضة

قبل مواجهة سلوفينيا.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر في مونديال اليد

الأحد 24/يناير/2021 - 07:31 ص
صدى البلد
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محمد سمير
تنطلق مساء اليوم الأحد مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة في مونديال اليد مصر 2021،  بين بيلاروسيا ومقدونيا، ومصر وسلوفينيا، والسويد وروسيا.

وخرج منتخبا بيلاروسيا ومقدونيا تماما، من حسابات المنافسة على بطاقتي ربع النهائي، في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد.

ويحتل منتخب السويد حاليا صدارة المجموعة، برصيد 6 نقاط، لتفوقه في المواجهات المباشرة على مصر، صاحبة نفس الرصيد.

وتأتي روسيا في المركز الثالث، برصيد 5 نقاط، لتفوقها في المواجهات المباشرة أيضا على سلوفينيا، صاحبة المركز الرابع بخمس نقاط.

ويأتي منتخب بيلاروسيا في المركز الخامس، برصيد نقطتين، ثم مقدونيا في ذيل الترتيب بلا رصيد.

وفي حال فوز مصر على سلوفينيا، سيرتفع رصيد الفراعنة إلى 8 نقاط، ليتأهلوا رسميا بذلك إلى دور الثمانية، بغض النظر عن نتيجة لقاء السويد وروسيا.

وقد يصعد منتخب مصر متصدرا، في حال تعادل أو هزيمة السويد، التي إذا فازت ستحتل قمة الترتيب في كل الأحوال.

التعادل أيضا يكفي مصر للتأهل، حيث ستصل بها إلى 7 نقاط، وبالتالي ضمان الصعود بغض النظر عن مباراة روسيا والسويد.

وفي حال تعادل مصر، مع خسارة السويد، سيصعد الفراعنة في الصدارة مع روسيا الوصيفة، بفارق المواجهات المباشرة بينهما.

وإذا حدث التعادل في المباراتين، ستصعد السويد في الصدارة ومصر في المركز الثاني.

لكن إذا تعرضت مصر للهزيمة على يد سلوفينيا، سينتهي حلمها بالتأهل لربع النهائي، وحينها ستتأهل روسيا مع سلوفينيا إذا هزمت السويد، التي ستصعد في حالة التعادل أو الفوز، لكن التعادل سيجعلها تحتكم لفارق الأهداف مع سلوفينيا، من أجل حسم الصدارة، نظرا لتعادل الفريقين في مباراتهما.

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