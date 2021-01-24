شوبير يعلن عن مفاجأة في مباراة بيراميدز وسموحة

أعلن الإعلامى أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر عن مفاجأة بخصوص مباراة بيراميدز و سموحة .



وكتب أحمد شوبير :"مفاجأة مدوية في مباراة بيراميدز وسموحة والأزمة الأخيرة"









يذكر أن الإعلامي أحمد شوبير، كشف حقيقة الرجوع عن قرار تخفيض عقوبة محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي.





وقال "شوبير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «قرار تخفيض العقوبة خاطئ والرجوع عنه خاطئ».





وأشار: «مفيش لجنة ثلاثة اتخذت القرار إحنا عندنا لجنة أحادية، والاتنين الموجودين مع المهندس أحمد مجاهد مالهوش علاقة بهذا الأمر».





وأوضح: «المهندس أحمد مجاهد قال كلام عجيب علي المصلحة العامة والواجب الوطني.. وإحنا دلوقتي بنفتح باب بسبب الكلام ده.