البداية من الحسينية.. تفاصيل تطوير قرى الشرقية بتكلفة 11.5 مليار جنيه

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المبادرات الرئاسية قامت بعمل طفرة في جميع المجالات وليس فقط بما يتعلق بتطوير القرى، وانما في مجال الصحة والتعليم وفرص العمل وغيرها من المجالات، مضيفا أن هذا هو الانجاز، وفقا لخطط الدولة.





وتابع محافظ الشرقية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، انه تم اختيار 41 قرية و710 توابع من كفور وعزب من مركز الحسينية ضمن تطوير القري بمبادرة حياة كريمة، لتأهليها بكل المرافق والخدمات من مياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي، ورفع كفاءة الطرق والتعليم والكهرباء والوحدات الصحية وغيرها من كل المرافق التي تضمن حياة كريمة لأهالينا في القري، بإجمالي تكلفة حوالي 11.5 مليار جنيه.





واوضح أن اهم المرافق التي يتم العمل بها في القرية هي مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، لان هذه المشروعات تحتاج بنية تحتية كاملة من خطوط طرد ومحطات رفع ومعالجة واخرى من الخدمات، يليها كل المشروعات الاخرى تدريجيا، مشيرا إلي ان هذه اول مرة يدخل فيها كل القرى المركز كاملة، لان عادة كان يتم تطوير 5 قرى من كل مركز على حدى وعلى فترات متباعدة.





واردف ان عدد القرى في محافظة الشرقية 509 قرية تابعة لعدة مراكز، منوها ان المحافظة بها مبادرات كثيرة للرفع من مستوى معيشة الفرد بالمحافظة كاملة، مشيرا إلى انه جار تنفيذ مشروع محطة مياه شرب بانتاج 51 الف متر مكعب في اليوم، بتكلفة الجمالية 450 مليون جنيه، وبهذا المشروع يتم القضاء على مشكلة مياه الشرب في منطقة الشمال بالمحافظة، وهي واحدة من المشروعات العملاقة والهامة.



