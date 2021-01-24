ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البداية من الحسينية.. تفاصيل تطوير قرى الشرقية بتكلفة 11.5 مليار جنيه

الأحد 24/يناير/2021 - 10:20 ص
الدكتور ممدوح غراب،
الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المبادرات الرئاسية قامت بعمل طفرة في جميع المجالات وليس فقط بما يتعلق بتطوير القرى، وانما في مجال الصحة والتعليم وفرص العمل وغيرها من المجالات، مضيفا أن هذا هو الانجاز، وفقا لخطط الدولة.

وتابع محافظ الشرقية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، انه تم اختيار 41 قرية و710 توابع من كفور وعزب من مركز الحسينية ضمن تطوير القري بمبادرة حياة كريمة، لتأهليها بكل المرافق والخدمات من مياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي، ورفع كفاءة الطرق والتعليم والكهرباء والوحدات الصحية وغيرها من كل المرافق التي تضمن حياة كريمة لأهالينا في القري، بإجمالي تكلفة حوالي 11.5 مليار جنيه.

واوضح أن اهم المرافق التي يتم العمل بها في القرية هي مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، لان هذه المشروعات تحتاج بنية تحتية كاملة من خطوط طرد ومحطات رفع ومعالجة واخرى من الخدمات، يليها كل المشروعات الاخرى تدريجيا، مشيرا إلي ان هذه اول مرة يدخل فيها كل القرى المركز كاملة، لان عادة كان يتم تطوير 5 قرى من كل مركز على حدى وعلى فترات متباعدة.

واردف ان عدد القرى في محافظة الشرقية 509 قرية تابعة لعدة مراكز، منوها ان المحافظة بها مبادرات كثيرة للرفع من مستوى معيشة الفرد بالمحافظة كاملة، مشيرا إلى انه جار تنفيذ مشروع محطة مياه شرب بانتاج 51 الف متر مكعب في اليوم، بتكلفة الجمالية 450 مليون جنيه، وبهذا المشروع يتم القضاء على مشكلة مياه الشرب في منطقة الشمال بالمحافظة، وهي واحدة من المشروعات العملاقة والهامة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فحص١٥٠٠ مريض بالقافلة الطبية العلاجية في قرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لتنفيذ تطوير شامل لكافة خدمات المرافق والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية بالقرى

تطوير الريف المصري .. محافظ قنا يناقش مقترحات خطة تطوير 5 مراكز

ضمن مبادرة حياة كريمة .. رفع كفاءة البنية التحتية لـ16 قرية في الإسماعيلية

حياة كريمة تستعرض خطة تطوير 34 قرية بالأقصر.. صور

تطوير القرى كان حلما لدينا.. برلمانية حزب الشعب الجمهوري تشيد بمبادرة الرئيس لتطوير 1500 قرية

ترشيحاتنا

شرط إتمام الزواج.. فتاة تعزم القطط في حفل زفافها

عببر صبري تهنئ محمد رمضان بأغنيته الجديدة: إيه البهجة والحلاوة دي

الفحم تسبب في تدمير حياته .. قصة حياة ويليام سميث أبو الجيولوجيا

رينيه فايلر: لست نادما على رحيلي عن الأهلي

أجواء باردة وغائمة.. الأرصاد السعودية تحذر مواطنيها من طقس اليوم

ورحمة أمي هفضحك .. مرتضى منصور يفتح النار على خالد الغندور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

أصغر ناشطة يمنية.. استغاثة طفلة عبر الإنترنت من زواج القاصرات تغير حياتها للأبد

رجل يضع كاميرا لتصوير زوجته أثناء الليل .. وكانت المفاجأة | فيديو