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فن

رغم انفصالهما.. برادلي كوبر وايرينا شايك يقضيان يومًا مع ابنتهما

الأحد 24/يناير/2021 - 10:17 ص
برادلي كوبر وايرينا
برادلي كوبر وايرينا شايك
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شروق ابراهيم
رصدت عدسات الباباراتزي صورا للنجم العالمي برادلي كوبر وعارضة الأزياء العالمية ايرينا شايك، أثناء قضائهما يوما مع ابنتها "ليا" في ولاية نيويورك الأمريكية، رغم انفصالهما منذ أكثر من عام. 


وقال المصدر إن برادلي كوبر وايرينا شايك علاقتهما جيدة ببعضهما، وسبب انفصالهما أن كليهما لم يجدا الوقت المناسب ليكونا ثنائيا مثاليا، وأنهما سعيدان بهذه التجربة بما فيها من إيجابيات وسلبيات.


كانت ايرينا شايك انفصلت عن برادلي كوبر في 2019 بعد علاقة استمرت 4 سنوات عقب انفصالها عن حبيبها السابق لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو.


وتردد أن النجمة العالمية ليدي جاجا التي شاركت برادلي كوبر بطولة فيلم  A star is born هي سبب انفصاله عن ايرينا شايك.

رغم انفصالهما.. برادلي كوبر وايرينا شايك يقضيان يومًا مع ابنتهما
رغم انفصالهما.. برادلي كوبر وايرينا شايك يقضيان يومًا مع ابنتهما
رغم انفصالهما.. برادلي كوبر وايرينا شايك يقضيان يومًا مع ابنتهما
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