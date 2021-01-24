بإطلالة عصرية.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.









وتألقت منة فضالي في الصور بإطلالة أنيقة وعصرية، حيث ارتدت جيبة جينز قصيرة للغاية تصل أعلى الركبة ونسقت معها بلوفر باللون الأوف وايت لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.













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وانتعلت حذاءً رياضيا مسطحا باللون الأسود، وتزينت منة فضالي ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على "إنستجرام".









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالي على تسريحة شعر بسيطة، واختارت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.







