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مرأة

ماركات عالمية وعلى الموضة.. شاهدي إطلالات ريهام حجاج في 10 صور

الأحد 24/يناير/2021 - 02:59 م
ريهام حجاج
ريهام حجاج
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هاجر هانئ
تصدرت الفنانة ريهام حجاج مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعدما نشرت صورًا جديدة لها برفقة زوجها لتهنئته بعيد ميلاده قائلة: "عيد ميلاد سعيد لحبي أعز أصدقائي النصف الثاني وكل شيء في حياتي كلها.. أنا أحبك إلى الأبد".


وتعتبر ريهام حجاج من النجمات التي تحرص على اتباع أحدث صيحات الموضة واقتناء الملابس والأحذية التي تحمل توقيع دور الأزياء والماركات العالمية.


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كما تتميز إطلالات ريهام حجاج بأنها تجمع بين الجرأة والأناقة، بالإضافة إلى ذلك تحرص على اختيار التصميمات التي تبرز جمالها ورشاقتها وقوامها المثالي أيضًا.


ولم تبالغ ريهام حجاج في استخدام مستحضرات التجميل، فتعتمد في أغلب الأحيان على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها، بالإضافة إلي ذلك تعتمد على تسريحات الشعر البسيطة وغير المبالغ فيها أيضًا.


إليكم الصور:
ماركات عالمية وعلى الموضة.. شاهدي إطلالات ريهام حجاج في 10 صور
ماركات عالمية وعلى الموضة.. شاهدي إطلالات ريهام حجاج في 10 صور
ماركات عالمية وعلى الموضة.. شاهدي إطلالات ريهام حجاج في 10 صور
ماركات عالمية وعلى الموضة.. شاهدي إطلالات ريهام حجاج في 10 صور
ماركات عالمية وعلى الموضة.. شاهدي إطلالات ريهام حجاج في 10 صور
ماركات عالمية وعلى الموضة.. شاهدي إطلالات ريهام حجاج في 10 صور
ماركات عالمية وعلى الموضة.. شاهدي إطلالات ريهام حجاج في 10 صور
ماركات عالمية وعلى الموضة.. شاهدي إطلالات ريهام حجاج في 10 صور
ماركات عالمية وعلى الموضة.. شاهدي إطلالات ريهام حجاج في 10 صور
ماركات عالمية وعلى الموضة.. شاهدي إطلالات ريهام حجاج في 10 صور
ماركات عالمية وعلى الموضة.. شاهدي إطلالات ريهام حجاج في 10 صور
ماركات عالمية وعلى الموضة.. شاهدي إطلالات ريهام حجاج في 10 صور
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