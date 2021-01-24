ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الرياضة يشهد مباريات مجموعة مصر في مونديال اليد

الأحد 24/يناير/2021 - 12:50 م
د. أشرف صبحي وزير
د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
Advertisements
ريهام بكير
يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مباريات المجموعة الرابعة من بطولة العالم لكرة اليد، حيث تقام المباريات بصالة ستاد القاهرة ، و التي تقام بمصر، وتستمر حتى 31 يناير الجارى ، بمشاركة 31 منتخبا .

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات مصر ومقدونيا وسلوفينيا وبيلاروسيا والاتحاد الروسى،  بالإضافة إلى السويد، حيث يلتقى في السابقة من مساء اليوم منتخب الفراعنة مع نظيره سلوفينيا، بينما يلتقى مقدونيا مع بيلاروسيا في الرابعة والنصف مساء، والسويد مع الاتحاد الروسى في التاسعة والنصف مساء اليوم أيضا.

ويأتي حضور الوزير للمباريات في ظل حرضه على دعم منتخب مصر في البطولة، وتشجيعه على بذل أقصى جهد للصعود الى دور الثمانية في ختام الدور الرئيسى، والتأهل الى الأدوار النهائية من المونديال في ظل قوة البطولة والمنتخبات المشاركة فيها .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مونديال اليد.. منتخب سلوفينيا يتقدم على كوريا الجنوبية 25-16 فى الشوط الأول

اليوم ..مصر تقص شريط الدور الرئيسي لمونديال اليد بمواجهة الاتحاد الروسي

مونديال اليد.. قطار الفراعنة يسعى لدهس طموحات بيلاروسيا.. الليلة

مونديال اليد.. موعد مباراة مصر ضد بيلاروسيا والقناة الناقلة

مونديال اليد.. وزير الرياضة يحضر مباريات مصر ومقدونيا وسلوفينيا بإستاد القاهرة

وزير الرياضة يشهد مباراة السويد وسلوفينيا ببطولة العالم لليد

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الأحد 24-1-2021

متطوع لتغسيل موتى كورونا يروى أصعب موفقين تعرض لهما.. فيديو

رعب في إسرائيل بسبب سلالات كورونا.. ومباحثات لإغلاق مطار بن جوريون لأسبوعين

اليوم.. 8 مباريات في مونديال العالم لكرة اليد

لا يعرفون مصدره .. ظهور فيروس كورونا من جديد في دولة اختفى منها تمامًا

تضم 14 نائبا ويرأسها الهنيدي .. اللجنة العامة بمجلس النواب توافق على تشكيل لجنة القيم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر

يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي .. ما لا تعرفه عن السيارة التى ظهرت مع العندليب | صور

بفستان أنيق.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة