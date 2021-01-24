بملابس شتوية.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة





وتألقت زوجة عماد متعب في الصور بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جلد باللون الأسود مع بلوفر رمادي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزاتو نسقت معهما كارديجان جمع بين اللون الأبيض و البيج.





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وأكملت زوجة عمادد متعب إطلالتها بقبعة باللون البيج الغامق مع نظارة شمس أنيقة مما منحها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة عماد متعب على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الممتناسقة مع إطلالتها.