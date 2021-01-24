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مرأة

بملابس شتوية.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

الأحد 24/يناير/2021 - 04:59 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
حرصت يارا نعوم زوجة لاعب كرة القدم عماد متعب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها في الأهرامات.

وتألقت زوجة عماد متعب في الصور بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جلد باللون الأسود مع بلوفر رمادي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزاتو نسقت معهما كارديجان جمع بين اللون الأبيض و البيج.

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وأكملت زوجة عمادد متعب إطلالتها بقبعة باللون البيج الغامق مع نظارة شمس أنيقة مما منحها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة عماد متعب على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الممتناسقة مع إطلالتها.
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