يتكلف 21 ألف جنيه.. شروط وإجراءات الحصول على كشك الأورمان

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان،أن الجمعية تواصل دعمها للأسر الأكثر احتياجًا من خلال تسليمها أكشاك وتوصيل عداد الكهرباء وتسليم الديب فريزر وتسليم البضاعة بحيث تكون تكلفة مشروع الكشك الواحد 21 ألف جنيه،وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم .





وقال "شعبان"، إن إجمالى ما تم توزيعه حتى الآن من الاكشاك بنطاق كفرالشيخ وصل إلى (664) كشكا فى اطار الجهود المجتمعية للجمعية ودورها الحيوي في تقديم المساعدات المادية والعينية للأسر الأولى بالرعاية وتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وذلك تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع المصري في كافة المجالات .





وأكد شعبان أن الجمعية تسعى لتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل كل القرى والنجوع الأكثر احتياجًا بكافة مدن ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أهمية تلك المشروعات فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والمساهمة فى بدء مشروعات صغيرة واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياة مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعى على كافة الأعمال والجهود التى تتم.





وأشار شعبان إلى أن مشروع الكشك يوفر فرصة عمل حقيقية حيث تقوم الجمعية بعمل استعلام للمستفيد بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها للحصول على الكشك وهى : (رخصة كشك - صورة بطاقة الرقم القومى – بحث اجتماعى من الشئون الاجتماعية موجه للأورمان).



