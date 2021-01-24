عميد كلية الدراسات العليا السابق: يجوز للمرأة تنظيم النسل حفاظا على جمالها.. فيديو

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خالد الجندي: "زواج التجربة" تلاعب بشرع الله.. ولابد من وقف هذه المهزلة

وأوضح «أبو عاصي » خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الأحد، أن تنظيم النسل جائز للفقير ومن يعول ولديه أبناء كثر، ويكون غير قادر على الإنفاق عليهم.

و نبه الدكتور شيخ أ بو عاصي ، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، فى بداية حلقة اليوم إلى أن هناك ثلاث قضايا بحثها الفقهاء حول النسل، وهى التعقيم أو منع النسل نهائيا، والتنظيم بين كل مولود وآخر بفترة زمنية معنية، والأخير هو التحديد والاكتفاء بعدد معين من الأولاد. هناك ثلاث قضايا بحثها الفقهاء حول النسل، وهى التعقيم أو منع النسل نهائيا، والتنظيم بين كل مولود وآخر بفترة زمنية معنية، والأخير هو التحديد والاكتفاء بعدد معين من الأولاد.



