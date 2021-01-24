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ديني

عميد كلية الدراسات العليا السابق: يجوز للمرأة تنظيم النسل حفاظا على جمالها.. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 07:38 م
أبو عاصى: يجوز للمرأة
أبو عاصى: يجوز للمرأة تنظيم النسل حفاظا على جمالها
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أمل فوزي
قال الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، إن هناك آراء لعلماء الدين الإسلامى تسمح بجواز تنظيم النسل حفاظًا على جمال المرأة ، ومنهم أبو حامد الغزالى ، قال يجوز للمرأة تحديد النسل للحفاظ على جمالها ".

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وأوضح «أبو عاصي» خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الأحد، أن تنظيم النسل جائز للفقير ومن يعول ولديه أبناء كثر، ويكون غير قادر على الإنفاق عليهم.

و نبه الدكتور شيخ أبو عاصي ، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، فى بداية حلقة اليوم إلى أن هناك ثلاث قضايا بحثها الفقهاء حول النسل، وهى التعقيم أو منع  النسل نهائيا، والتنظيم بين كل مولود وآخر بفترة زمنية معنية، والأخير هو  التحديد والاكتفاء بعدد معين من الأولاد.

وأفاد بأن "التعقيم هو وقف النسل تمامًا، والفقها اختلفوا على ثلاثة أقوال، منهم من رفض لأنه مخالف لسنة الكون، والثانى أكد أنه يجوز لعدم وروده فى الكتاب والسُنة، والثالث يجوز التعقيم لعلة مرضية أو جنسية،  بالاتفاق بين الزوجين، فى حالة جوازه". 
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