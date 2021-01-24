ري بني سويف تطلق مبادرة للإبلاغ عن إلقاء القمامة بالترع عبر الواتس

رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الري وتقديم أوجه الدعم الممكنة لفرق الرصد المعنية ، وذلك للمتابعة والمراقبة الدائمة لرصد أية مخالفات خاصة بإلقاء أية مخلفات أو قمامة على المجاري المائية وتحرير المحاضر اللازمة والفورية للمخالفين وفق القانون، لافتًا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود التوعوية للحفاظ على سلامة المجاري المائية من الترع والمصارف والتوعية بأضرار إلقاء المخلفات والقمامة سواء داخل المجارى المائية أو على جوانبها.

إقرأ ايضا :

زار أعضاء نادي روتاري بني سويف "ميدوم" ، برئاسة الدكتور محروس عبداللطيف وأعضاء النادي مؤسسة ازرع شجرة اليوم بالقاهرة وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون بين النادي والمؤسسة برئاسة نبيل محروس.





وقال الدكتور محروس عبد اللطيف رئيس نادي الروتاري ببني سويف، إن الوفد قام بجولة داخل المؤسسة الخضراء للتعرف على مشروعات تدوير القمامة والفيرمى كمبوست والمناحل وتربية الحمام والرومى والمشتل داخل المؤسسة الخضراء.





وعلى هامش الزيارة تم توقيع بروتوكول التعاون مع روتارى بنى سويف ميدوم وتبادل الأعلام والشهادات والتقاط الصور التذكارية.





من ناحيته قال نبيل محروس رئيس مجلس الأمناء، إن فريق المؤسسة قام بإزالة ورفع أكبر مقلب قمامة فى المنطقة مجاور لأحد المستشفيات الكبري بوسط القاهرة ، ووصل إلى ١٣٠ طنا على مدار تسعون يوما ثم زراعة هذا الهرم الأخضر وبعد نجاح التجربة الرائدة لتصير مركز إشعاع وتبصر بأن "الزبالة" ليست محنة بل منحة تدر أموالا وتفتح بيوتا.