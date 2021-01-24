ري بني سويف تطلق مبادرة للإبلاغ عن إلقاء القمامة بالترع عبر الواتس

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الري وتقديم أوجه الدعم الممكنة لفرق الرصد المعنية ، وذلك للمتابعة والمراقبة الدائمة لرصد أية مخالفات خاصة بإلقاء أية مخلفات أو قمامة على المجاري المائية وتحرير المحاضر اللازمة والفورية للمخالفين وفق القانون، لافتًا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود التوعوية للحفاظ على سلامة المجاري المائية من الترع والمصارف والتوعية بأضرار إلقاء المخلفات والقمامة سواء داخل المجارى المائية أو على جوانبها.
وكلف المحافظ بنشر رقم الخط الساخن" الذي أتاحته وزارة الري"، وذلك على صفحة المحافظة الرسمية والبوابة الإليكترونية وصفحات الوحدات المحلية، حيث أطلقت وزارة الري مبادرة تحت شعار "حافظ على ترعتك"، لمنع إلقاء المخلفات في الترع، وأتاحت خدمة الخط الساخن للإبلاغ عن مخالفات إلقاء القمامة في الترع والمجاري المائية عبر تطبيق الواتس آب على رقم (01068800587) ،والذي يمكن للمواطن من خلاله إرسال صورة لحالة إلقاء القمامة بالترعة مع ذكر اسم القرية أو المنطقة الموجودة بها.
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زار أعضاء نادي روتاري بني سويف "ميدوم" ، برئاسة الدكتور محروس عبداللطيف وأعضاء النادي مؤسسة ازرع شجرة اليوم بالقاهرة وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون بين النادي والمؤسسة برئاسة نبيل محروس.
وقال الدكتور محروس عبد اللطيف رئيس نادي الروتاري ببني سويف، إن الوفد قام بجولة داخل المؤسسة الخضراء للتعرف على مشروعات تدوير القمامة والفيرمى كمبوست والمناحل وتربية الحمام والرومى والمشتل داخل المؤسسة الخضراء.
وعلى هامش الزيارة تم توقيع بروتوكول التعاون مع روتارى بنى سويف ميدوم وتبادل الأعلام والشهادات والتقاط الصور التذكارية.
من ناحيته قال نبيل محروس رئيس مجلس الأمناء، إن فريق المؤسسة قام بإزالة ورفع أكبر مقلب قمامة فى المنطقة مجاور لأحد المستشفيات الكبري بوسط القاهرة ، ووصل إلى ١٣٠ طنا على مدار تسعون يوما ثم زراعة هذا الهرم الأخضر وبعد نجاح التجربة الرائدة لتصير مركز إشعاع وتبصر بأن "الزبالة" ليست محنة بل منحة تدر أموالا وتفتح بيوتا.