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أخبار البلد

رئيس الوزراء يحضر مباراة مصر وسلوفينيا بـ بطولة العالم لكرة اليد

الأحد 24/يناير/2021 - 07:34 م
رئيس الوزراء - أرشيف
رئيس الوزراء - أرشيف
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محمود مطاوع
حضر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل لمتابعة مباراة مصر وسلوفينيا فى بطولة العالم لكرة اليد للرجال.

ويواجه منتخب مصر الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، نظيره السلوفينى، فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم مصر 2021، والتى تستضيفها أرض المحروسة وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

يحتل منتخب مصر المركز الثاني فى المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي في كأس العالم لكرة اليد برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع السويد المتصدر بفارق المواجهات المباشرة، بينما يأتي الاتحاد الروسي وسلوفينيا فى المركزين الثالث والرابع بـ5 نقاط، ثم بيلاروسيا خامسة بنقطتين ومقدونيا الشمالية بلا رصيد فى ذيل الجدول.
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