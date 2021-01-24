تغريم 16 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 15 شيشة بالأقصر.. صور





شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة ، شملت المرور على الشوارع الرئيسية ومداخل القرى، للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين ، وذلك بالتنسيق مع صباح منصور وعبد الرحيم طايع نائبا رئيس المركز ومختار عبد المنعم مدير الاشغالات.

وخلال الحملة تم ضبط عدد ١٦ مواطن بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيه )

اقرا ايضا : وصية والده.. طبيب الأقصر يعالج مرضي الغسيل الكلوي وغير القادرين مجانا

وفي السياق ذاته تم المرور على المقاهي للتأكد من اتباع الاجراءات الاحترازية وخلال الحملة تم مصادر ١٥ شيشة وتحرير محضر بالواقعة





وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.



