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محافظات

تغريم 16 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 15 شيشة بالأقصر.. صور

الأحد 24/يناير/2021 - 09:57 م
الحملات على المقاهي
الحملات على المقاهي
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شمس يونس

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة ، شملت المرور على الشوارع الرئيسية ومداخل القرى، للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين ، وذلك بالتنسيق مع صباح منصور وعبد الرحيم طايع نائبا رئيس المركز ومختار عبد المنعم  مدير الاشغالات.
 
وخلال الحملة تم ضبط عدد ١٦ مواطن  بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيه ) 
وفي السياق ذاته تم المرور على المقاهي للتأكد من اتباع الاجراءات الاحترازية وخلال الحملة تم مصادر ١٥ شيشة وتحرير محضر بالواقعة 

وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا. 

وشدد رئيس المركز  على اجهزته التنفيذية بالمتابعة المستمرة للاماكن العامة حفاظا على سلامتهم حيث ستحصل غرامة فورية للمخالفين وقيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة.
تغريم 16 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 15 شيشة بالأقصر.. صور
تغريم 16 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 15 شيشة بالأقصر.. صور
تغريم 16 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 15 شيشة بالأقصر.. صور
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