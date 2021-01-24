ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد رمضان ينتقل بتصوير موسى إلى مدينة الإنتاج الإعلامي.. الأسبوع المقبل

الأحد 24/يناير/2021 - 10:59 م
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
سعيد فراج
علم «صدى البلد» أن الفنان محمد رمضان، يستعد لاستكمال تصوير مشاهد مسلسله الجديد «موسى» -المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل- داخل مدينة الإنتاج الإعلامي خلال الأسبوع المقبل. 

يذكر أن مسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، يشارك في بطولته كل من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

وقدم محمد رمضان في رمضان الماضى، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إدوارد ينضم لأسرة مسلسل نسل الأغراب

أحمد فهيم أحدث المنضمين لفريق عمل مسلسل نسل الأغراب

على ظهر حصان.. ظهور مميز لـ محمد رمضان من مسلسل موسى

ملحمة موسي.. محمد رمضان فى إطلالة جديدة من كواليس مسلسله الجديد.. شاهد

محمد رمضان ينشر مقطعا من أغنية مصباح علاء الدين.. فيديو

ابنة محمد رمضان تشارك في كليب مصباح علاء الدين

ترشيحاتنا

تحريض وسخرية واتهام.. 3 تصريحات لـ خالد الغندور ألهبت الساحة الرياضية

المواطن مش ناقص.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب قرار وزارة التضامن

بملابس شتوية.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

رسميا.. مصر تواجه الدنمارك في ربع نهائي مونديال اليد

خاص.. وصول البطاقة الدولية لـ بنجامين أشيمبونج

لاعب مميز.. أبو عوف: لم نتلق عرضًا من الأهلي لضم أحمد العـش

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر الشباب والجمال.. هذه الأطعمة تحتوى على كولاجين طبيعي

شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات

ثورة في عالم السلامة.. تعرف على مخترع حزام الأمان في السيارة