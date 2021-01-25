لمواجهة كورونا.. مناشدة عاجلة من وزير الخارجية اللبناني لـ المغتربين

حث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، شربل وهبة، المواطنين المغتربين، على مساعدة لبنان بما تحتاجه من معدات طبية وأدوية خاصة بمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19".





وقال وهبة لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، إنه عمّم على السفارات اللبنانية حول العالم السعي لدى المغتربين اللبنانيين والهيئات المدنية والأممية القادرة، لتوفير الدعم الذي تحتاجه البلاد من المعدات الطبية والأدوية بجميع أنواعها، ولا سيما منها تلك الخاصة بمواجهة وباء كورونا.





وأكد أنه يأتي ذلك تقديرًا من البلاد للقدرات اللبنانية في الخارج وحجم استعداداتهم لمساعدة أهاليهم، سواء عن طريق المؤسسات الرسمية أو عبر النوادي والبلديات والهيئات المجتمعية.





وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت أمس، تسجيل 3010 إصابة جديدة بكورونا و 50 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وبذلك، يرتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء في لبنان إلى 279 ألفا و 597 إصابة، كما وصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2340 حالة.