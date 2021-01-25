ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لمواجهة كورونا.. مناشدة عاجلة من وزير الخارجية اللبناني لـ المغتربين

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:53 ص
وزير الخارجية اللبناني
وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة
Advertisements
شيماء مصطفى
حث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، شربل وهبة، المواطنين المغتربين، على مساعدة لبنان بما تحتاجه من معدات طبية وأدوية خاصة بمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال وهبة لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، إنه عمّم على السفارات اللبنانية حول العالم السعي لدى المغتربين اللبنانيين والهيئات المدنية والأممية القادرة، لتوفير الدعم الذي تحتاجه البلاد من المعدات الطبية والأدوية بجميع أنواعها، ولا سيما منها تلك الخاصة بمواجهة وباء كورونا.

وأكد أنه يأتي ذلك تقديرًا من البلاد للقدرات اللبنانية في الخارج وحجم استعداداتهم لمساعدة أهاليهم، سواء عن طريق المؤسسات الرسمية أو عبر النوادي والبلديات والهيئات المجتمعية.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت أمس، تسجيل 3010 إصابة جديدة بكورونا و 50 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء في لبنان إلى 279 ألفا و 597 إصابة، كما وصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2340 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لبنان يعتمد أوراق 4 سفراء جدد.. وهذا ما قالوه للرئيس ميشال عون

1960 حالة.. قفزة قياسية في إصابات كورونا بـ لبنان

الخارجية اللبنانية: خاطفو سفينة البضائع قبالة سواحل نيجيريا أطلقوا سراح البحارة اللبنانيين

رئيس مجلس النواب اللبناني يعلق على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

وصل إلى المحظور.. لبنان يسجل أعلى نسبة إصابات بكورونا عالميًا

مسئول لبناني يحذر من سيناريو صحي خطير في البلاد

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 25-1-2021

ليس خائنا.. وكيل كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك

احتفالية عيد الشرطة.. السيسي يضع إكليلا من الزهور تكريما لروح الشهداء.. فيديو

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الكاجو باللبن؟

لمواجهة كورونا.. قرار عاجل من الرئيس الأمريكي

لا دليل على انحسار الوباء.. تحذير خطير من مدير مستشفى الحريري في لبنان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من توقيع مصمم عالمي.. تعرف على تفاصيل فستان زفاف مي عمر في مسلسل لؤلؤ

فقدوا حاسة الشم.. مراهقة تنقذ عائلتها المصابة بـ كورونا من حريق مميت

عمره 98 مليون سنة.. اكتشاف حفرية أضخم ديناصور في التاريخ| صور