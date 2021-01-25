خبر سار لجماهير الهلال السعودي قبل كأس السوبر

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن علي البليهي، مدافع فريق الهلال، سيكون جاهزًا للمشاركة في نهائي كأس السوبر.

وتابعت الصحيفة، أن البليهي أنهى برنامجه التأهيلي واللياقي، وسيكون في مقدمة اللاعبين المشاركين في التدريب الأول للفريق عقب العودة من المجمعة غدًا، حيث يواجه فريق الفيصلي في ختام منافسات الدور الأول من مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتابعت الصحيفة، أن البليهي أنهى برنامجه التأهيلي واللياقي، وسيكون في مقدمة اللاعبين المشاركين في التدريب الأول للفريق عقب العودة من المجمعة غدًا، حيث يواجه فريق الفيصلي في ختام منافسات الدور الأول من مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقرر أن يكون البليهي من ضمن خيارات الروماني رازفان لوشيسكو، من أجل تدعيم خط الدفاع الأزرق في نهائي الكأس.





وعانى الفريق الهلالي من كثرة الإصابات العضلية، خاصة في خط الدفاع، حيث غاب في البداية عبد الله المعيوف الحارس قرابة الشهرين، واتبعه الكوري هيون ومن ثم البليهي، فيما كان تغيب محمد البريك وياسر الشهراني فترات متقطعة.



