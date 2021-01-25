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رياضة

خبر سار لجماهير الهلال السعودي قبل كأس السوبر

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:06 ص
الهلال السعودي
الهلال السعودي
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إسراء أشرف
كشف تقرير صحفي، اليوم، الإثنين، عن خبر سار لجماهير الهلال قبل مواجهة النصري في بطولة كأس السوبر السعودي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن علي البليهي، مدافع فريق الهلال، سيكون جاهزًا للمشاركة في نهائي كأس السوبر.

وتابعت الصحيفة، أن البليهي أنهى برنامجه التأهيلي واللياقي، وسيكون في مقدمة اللاعبين المشاركين في التدريب الأول للفريق عقب العودة من المجمعة غدًا، حيث يواجه فريق الفيصلي في ختام منافسات الدور الأول من مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقرر أن يكون البليهي من ضمن خيارات الروماني رازفان لوشيسكو، من أجل تدعيم خط الدفاع الأزرق في نهائي الكأس. 

وعانى الفريق الهلالي من كثرة الإصابات العضلية، خاصة في خط الدفاع، حيث غاب في البداية عبد الله المعيوف الحارس قرابة الشهرين، واتبعه الكوري هيون ومن ثم البليهي، فيما كان تغيب محمد البريك وياسر الشهراني فترات متقطعة. 

وكان البليهي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، في التدريبات التي سبقت مواجهة الفريق أمام الوحدة، التي خسرها الفريق “1ـ2”، ضمن منافسات الجولة الثامنة، حيث سيعود بعد أن تعافى من الإصابة.
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