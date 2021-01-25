25 سنة.. مصر لإدارة الأصول العقارية تطرح أكبر مولات التجمع "حق انتفاع"

أعلنت شركة مصر لادارة الاصول العقارية التابعة لمصر القابضة للتأمين "إحدى شركات قطاع الأعمال العام"، عن طرح المركز التجاري الاداري والترفيهي " لابيرلا " بالتجمع الخامس للراغبين من الشركات والمستثمرين بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا .





من جانبه،صرح محمد جلال العضو المنتدب التنفيذي والقائم باعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر لادارة الأصول العقارية بأن شركته قامت بطرح كراسات الشروط اعتبارًا من 20/1/2021 وسوف يتم عقد اجتماع يوم 7/2/2021 مع المتقدميــن ( مشتـري كراسـات الشـروط ) لتوضيـح فكــرة المشـروع وهدفــه، وستقوم الشركة بالرد على كافة الاستفسارات والأسئلة حول المشروع ،حددت الشركة يوم الاربعاء الموافق 24/2/2021 موعدا لتلقي المظاريف المغلقة الفنية والمالية .





واضاف جلال ،أن كراسة الشروط تضمنت عددا من البنود الهامة التي تضمن جدية المتقدم واستناده الى دراسات علمية للحصول على أعلى عائد متنامي للشركة،وتقديم تصور لإستغلال المباني واستخداماتها المتوقعة والتعديلات والاضافات المقترح تنفيذها وكذلك الدراسات التسويقية والدراسات المالية التي تتضمن القيم التقديرية لتنفيذ التجهيزات والتعديلات المقترحة ، وكذلك القيم الاجمالية للايرادات المتوقعة ومعدلات النمو خلال مدة الانتفاع .









وذكر جلال، أن الشركة أعلنت عن الطرح لكافة من لديه ادرة الفنية والمالية من المستثمرين والمطورين وسوف يتم الاختيار بموجب الاشتراطات الواردة بكراسة الشروط بما فيها البرنامج الزمني المقترح الذي يتم الالتزام به لاستكمال وتشغيل المبنى وكذلك الملاءة المالية للمتقدمين وضماناتهم البنكية .

ويأتى هذا الطرح فى إطار برنامج الحكومة لادارة الاصول والاستثمارات المملوكة لها والتي تستهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير اصول شركات قطاع الأعمال العام.



