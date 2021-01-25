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تعليم

حملات توعية ومسابقات رياضية.. أنشطة اتحاد طلاب جامعة عين شمس بإجازة منتصف العام

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:07 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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باسنتي ناجي
قال أحمد لاشين رئيس إتحاد طلاب جامعة عين شمس ، أن الإتحاد يهتم بتقديم الأنشطة التي تهم وتساعد الطلاب في الإستفادة من وقتهم وذلك بعد الإعتماد علي التعليم الأون لاين عبر الانترنت بسبب إنتشار جائحة كورونا 


كما اوضح لاشين خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد ، أن الإتحاد قدم حملة تعرفية به وبأنشطته وذلك لإتاحة معرفة كافة ما يقدمة الإتحاد الطلابي ، لافتًا الى حمله محو الأمية والتي تستهدف الطلاب اولًا عن طريق إجابة كافة الإستفسارات التي يحتاجها الطلاب 

وأكد رئيس إتحاد الطلاب علي الإهتمام بالنشاط الرياضي وذلك من خلال إعداد فرق رياضية مدربة بأعلي جودة لتمثل أسم الجامعة في المسابقات الكبرى علي مستوي مصر والجامعات

ويذكر أنه قد قال "محمد لاشين" رئيس اتحاد جامعة عين شمس، في تصريحات سابقة له إن الهدف الأول لخطة الاتحاد هي مساعدة الطلاب لحل كافة المشكلات التي تواجههم أثناء سير العملية التعليمة سواء من داخل الكلية عبر التعليم الهجين او المباشر أو بعد الاعتماد علي التعليم عن بعد.

وأوضح "لاشين" خلال تصريحاته لـ موقع "صدى البلد" أن الاتحاد فعل صندوق الشكاوي عبر صفحة الاتحاد الطلابي بـ " الفيس بوك" لاستقبال كافة الشكاوي والمعوقات التي تواجة الطلاب أثناء العملية التعليمة ، لافتًا الى أن الاهتمام الأول هو المشاكل التي تواجه الطلاب أثناء العمل عبر المنصات التعليمة بالايميل الجامعى. 

وأشار رئيس إتحاد الطلاب الى سير الأنشطة الطلابية خلال مواقع التواصل الإجتماعي بشكل إيجابي من خلال تفعيل الدورات التدريبة والمسابقات التي يستجيب لها الطلاب.     
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