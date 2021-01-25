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فن

على فراش المرض..عودة زوجة محمد الصغير لعصمته بعد طلاق 22 عاما

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:47 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
حرصت مها الصغير على كشف علاقة خبير التجميل محمد الصغير بزوجته وعدم شعوره بالسعادة والأمان إلا في وجودها. 

ونشرت ابنة محمد الصغير صورة لوالديها في فترة الشباب ومعها صورة ليد والدتها وهي تعانق يد والدها وهو يتلقى العلاج، وكتبت: "في حاجه مهمه أوي عايزة كل العالم يعرفها، وأكيد مش هعرف أكتب الكلام ده تاني.. أبطال القصة دي هم أبي وحياتي كلها، واللي يعرفني كويس يعرف أن محمد الصغير مش أبويا بس هو حب عمري، والبطلة التانية هي أعظم ست في العالم ملكة العلايلي".  

وتضيف: "قصة حب عشتها على مدار كل يوم وكل ثانية لغاية اللحظة حتى لما اتطلقوا كنت عارفة إنه بيحبها وهي بتحبه وعمري ما شفته أو شفتها سعيدة غير وهي مراته، المهم أمي اتجوزت أبويا وهي من عائلة ارستقراطية وهو من عائلة بسيطة وتحدت أهلها وقاطعوها وهو لم يكن معاه سوى ١٠٠ جنيه، وحصل مشاكل واتطلقوا من 22 سنة". 

وتابعت مها الصغير كواليس قصة حب والدها ووالدتها: "يوم ما تعب وهو حواليه ناس كتير أوي، طلب مني أطلب أمي في التليفون وطلب يشوفها وجت له على طول، يوم ما حس إنه ضعيف أوي وتعبان بجد طلب ضهره وسنده اللي بجد مش في المنظرة، وجت وطلب منها متزعلش منه وأنها تتجوزه على سنة الله ورسوله تاني". 

وواصلت: "أصدقاء الأبطال في هذا الفيلم الجميل اللي شهدوا هذه اللحظة هما أنا وأخويا مصطفى وأخويا التاني الدكتور اللي مسابنيش لحظة يحيي البستاني، الدنيا اتدربكت وطلب مأذون وجه المأذون جوز ملكه العلايلي لمحمد الصغير على سنة الله ورسوله". 

وأكدت مها الصغير إعجابها الشديد بمقدار حب والدتها لوالدها: "هذه العظيمة اتجوزته وهو محلتوش حاجة وفي عز ضعفه ورجعت له وهو في عز ضعفه برضه ونام في حضنها وهو مرتاح أوي". 

وتحدثت مها عن حالة والدها الصحية في الفترة الحالية قائلة: "هو الآن في أمسّ الحاجة للدعاء لأنه في لحظات حرجة أوي أوي أوي، ادعوا له وآسفة إني طولت عليكم". 
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